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Maltepe’deki 60 okul ilaçlandı
Maltepe’deki 60 okul ilaçlandı

Maltepe Belediyesi ilçe genelindeki 60 okulu, ilaçlayarak dezenfekte etti. Belediyeye bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri, kent zararlılarına karşı yürütülen mücadele kapsamında, ilçede bulunan 60 ilköğretim ve ortaöğretim kurumunda ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı. Sağlık Bakanlığınca, halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış ithal biyodisal ilaçlar kullanılarak yapılan dezenfekte çalışmasıyla ilgili bilgi veren Veteriner Müdürlüğü yetkilileri, şu açıklamayı yaptı:

“Mevsim şartları nedeniyle birçok viral ve mikrobik enfeksiyonun görülme sıklığı artmış bulunmaktadır. Özellikle okul, camii vb. gibi insanların toplu bulunduğu mekânlarda enfeksiyonların yayılması da kolaylaşmaktadır. Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak halk sağlığını korumak amacıyla enfeksiyon hastalıklarla mücadele amacıyla dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Daha sağlıklı ve daha hijyenik bir Maltepe için, belediye yetkilileriyle irtibata geçecek tüm kamu idarelerinin ilaçlama ve dezenfeksiyon taleplerine anında cevap verilecektir. Bu kapsamda ilk ilaçlama çalışmamızı ibadethanelerimizde gerçekleştirdik. İlaçlama talepleri olanlar, 441 21 46 numaralı telefondan bizlere iletebilirler.”

📆 11 Nisan 2017 Salı 11:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 33 19 11 3 49 19 +30 68 2017-18 2. Lig
2 Altay (X) 33 16 12 5 59 36 +23 60 Play-off
3 Ankara Demirspor 33 15 13 5 52 34 +18 58
4 Kocaelispor 33 15 12 6 53 32 +21 57
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 33 13 11 9 38 36 +2 50
7 Kızılcabölükspor 34 12 12 10 40 36 +4 48
8 Van Bş. Bld. 34 12 11 11 34 37 −3 47
9 24 Erzincanspor 33 11 11 11 38 32 +6 44
10 Bayburt GÖİ 33 11 11 11 38 34 +4 44
11 Kozan Bld. 33 10 12 11 36 39 −3 42
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 33 9 11 13 31 44 −13 38
14 Karacabey Birlikspor 33 9 9 15 56 57 −1 36
15 Cizrespor 33 8 11 14 25 41 −16 35
16 Beylerbeyi 33 8 10 15 43 51 −8 34 2017-18 BAL
17 Kartalspor 33 9 5 19 28 44 −16 32
18 Kütahyaspor 33 7 11 15 35 59 −24 32
19 Manavgatspor (D) 33 4 13 16 25 51 −26 25

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