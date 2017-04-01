Ünlü karikatürist Sema Ündeğer’den resim sergisi

Maltepe Belediyesi’nin nisan ayındaki kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, karikatür sanatının Türkiye’deki önemli isimlerinden, ressam ve karikatürist Sema Ündeğer’in sergisi, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı.

40’a yakın ulusal ve uluslararası ödülleri bulunan, Avrupa Çizerler Derneği Türkiye temsilciliği yapan Ündeğer’in sergisinde, özgün çalışmaları yer aldı. Çocukluk yılları Maltepe’de geçen Ündeğer, “O yıllarda Süreyya Plajı’nın kızgın kumlarında ayaklarımızın altı yanardı. Maltepe’nin pırıltılı turkuaz denizinde yüzerek, Bakireler Tapınağı’na tırmanırdık. O yaşlarda ileride sanatçı olacağım, tüm ailemin yaşadığı Maltepe’de, üyesi olduğum Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kurucularından Prof. Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sergi açacağım aklıma gelmezdi” diye konuştu. Sergide Ündeğer’in Yunan mitolojisinden karakterlere yer verdiği resim ve heykelleri, insanın iç dünyasına dair eserleri sanatseverlerin büyük ilgisini topladı. Ündeğer’in sergisi 19 Nisan’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.