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Ünlü karikatürist Sema Ündeğer’den resim sergisi
Ünlü karikatürist Sema Ündeğer’den resim sergisi

Maltepe Belediyesi’nin nisan ayındaki kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, karikatür sanatının Türkiye’deki önemli isimlerinden, ressam ve karikatürist  Sema Ündeğer’in sergisi, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı.

40’a yakın ulusal ve uluslararası ödülleri bulunan, Avrupa Çizerler Derneği Türkiye temsilciliği yapan Ündeğer’in sergisinde,  özgün çalışmaları yer aldı. Çocukluk yılları Maltepe’de geçen Ündeğer, “O yıllarda Süreyya Plajı’nın kızgın kumlarında ayaklarımızın altı yanardı. Maltepe’nin pırıltılı turkuaz denizinde yüzerek, Bakireler Tapınağı’na tırmanırdık. O yaşlarda ileride sanatçı olacağım, tüm ailemin yaşadığı Maltepe’de, üyesi olduğum Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kurucularından Prof. Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sergi açacağım aklıma gelmezdi” diye konuştu. Sergide Ündeğer’in Yunan mitolojisinden karakterlere yer verdiği resim ve heykelleri, insanın iç dünyasına dair eserleri sanatseverlerin büyük ilgisini topladı. Ündeğer’in sergisi 19 Nisan’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

📆 11 Nisan 2017 Salı 10:33   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Altay (X) 33 16 12 5 59 36 +23 60 Play-off
3 Ankara Demirspor 33 15 13 5 52 34 +18 58
4 Kocaelispor 33 15 12 6 53 32 +21 57
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 33 13 11 9 38 36 +2 50
7 Kızılcabölükspor 34 12 12 10 40 36 +4 48
8 Van Bş. Bld. 34 12 11 11 34 37 −3 47
9 24 Erzincanspor 33 11 11 11 38 32 +6 44
10 Bayburt GÖİ 33 11 11 11 38 34 +4 44
11 Kozan Bld. 33 10 12 11 36 39 −3 42
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 33 9 11 13 31 44 −13 38
14 Karacabey Birlikspor 33 9 9 15 56 57 −1 36
15 Cizrespor 33 8 11 14 25 41 −16 35
16 Beylerbeyi 33 8 10 15 43 51 −8 34 2017-18 BAL
17 Kartalspor 33 9 5 19 28 44 −16 32
18 Kütahyaspor 33 7 11 15 35 59 −24 32
19 Manavgatspor (D) 33 4 13 16 25 51 −26 25

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