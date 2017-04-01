Tuzla Belediyesi’nin 2016 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi

Tuzla Belediyesi’nin 2016 yılı faaliyet raporunu sunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “2014 yılındaki vaatlerimizin yüzde 90’ını gerçekleştirdik. 2019’da vaatlerimizin yüzde 100’ünü gerçekleştirip vatandaşımıza verdiğimiz sözü tutan, sözünün eri olan bir belediye olmak istiyoruz” dedi.

Tuzla Belediyesi’nin 2016 yılı faaliyet raporu, Tuzla Belediye Meclisi’nin nisan ayı olağan toplantısının son oturumunda görüşüldü. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 2016 yılı faaliyet raporunu slayt eşliğinde anlatarak Belediye Meclis Üyeleri ve izleyicileri bilgilendirdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, konuşmasını Kentsel Gelişim, Sosyal Gelişim ve Kurumsal Gelişim ana başlıkları altında topladı.

Tuzla Belediyesi’nin geçmişten geleceğe bağ kurduğunu belirten Başkan Yazıcı, geçmişten gelen dezavantajlara karşılık cazibe oluşturan yatırımları sürdürdüklerini söyledi. Tuzla’nın gelişim sürecindeki prensiplerini paylaşan Başkan Yazıcı, “Tuzla’da çok büyük dezavantajlarımız var. Dezavantajlarımızı avantaja çevirme konusunda yeni yatırımlarla cazibe noktaları oluşturmak, cazibe oluştururken de nüfus yoğunluğu oluşturan bir kent değil gelip görülmek istenen, ticari, sosyal ve kültürel faaliyetlerin daha çok olduğu bir kent oluşturuyoruz. Yerleşim alanı yoğunluğu oluşan, yaşam standardı düşen bir kentten ziyade daha az yoğunluklu, daha yaşanılabilir ama mutlaka cazibe oluşturması konusundaki fikirlerimizi devam ettirdik. Dengeli, estetik ve güvenle yaşanılır bir kenti planlı, programlı çalışmalarla gerçekleştiriyoruz” dedi.

Düzenli, tertipli ve hedefli belediye

Tuzla Belediyesi’nin 2016 yılında hizmete kazandırdığı, projelendirdiği ve sürdürdüğü hizmetler hakkında detaylı bilgi veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, mali yapıya da değindi. Başkan Yazıcı, “2016 yılında tahmini bütçemizi yüzde 98 oranında gerçekleştirdik. Bütçe tahmini olarak hazırlanır ve bunu yüzde 98 gibi bir oranla gerçekleştirebilmek çok büyük bir başarıdır. 237 milyon TL. bütçe tahmini yaparak yüzde 98 oranda gerçekleştirebilmek, düzenli, tertipli, hedefli bir belediyenin çalışmasının örneğidir” şeklinde konuştu.

“Vaatlerimizin yüzde 90’ını ilk 3 yılda gerçekleştirdik”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 2016 yılı faaliyet raporunun ardından dönem çalışmalarına da parantez açtı. 2014 yılındaki vaatlerini hatırlatan Başkan Yazıcı, konuşmasına şu şekilde devam etti: “2014 yılındaki vaatlerimizin yüzde 90’ını gerçekleştirdik. Diğer yüzde 10’un bir kısmı proje aşamasında, 1-2 tanesini kanuni durumdan dolayı yapamıyoruz. Vaatlerimizde yer almadan yaptığımız hizmetleri saymıyorum. Vaatlerimiz dışında 45 yeni projeyi gerçekleştirdik. Sadece vaatler kitapçığımızda söylediklerimizi kastediyorum. 2019’da 2014 vaatlerimizin yüzde 100’ünü gerçekleştirip vatandaşımıza verdiğimiz sözü tutan, sözünün eri olan bir belediye olmak istiyoruz.” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Kinsiz ve CHP Grup Başkan Vekili Önder Polatoğlu, siyasi parti grupları adına söz aldı. CHP Tuzla Belediye Meclis Üyesi Naci Aydın da faaliyet raporu hakkında düşüncelerini paylaştı.

Tuzla Belediyesi’nin 2016 yılı faaliyet raporu 9 ret oyuna karşılık 20 oyla kabul edildi.