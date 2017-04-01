Milli Şehit Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey Mezarı Başında Anıldı

Kartal Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Nisan 1919’da idam edilen, 14 Ekim 1922 tarihinde de ‘Milli Şehit’ ilan edilen Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi Kaymakamı Kemal Beyi, ölümünün 98. yıldönümünde mezarı başında andı.

Mütareke döneminde kurulan özel bir mahkeme tarafından yargılanarak Beyazıt Meydanı’nda idam edilen ve cenazesi Kadıköy Kuşdili’ndeki aile mezarlığına defnedilen Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey için düzenlenen anma törenine, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi çalışanları, Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Dr. Mustafa Kavlu, Türkiye Kamu Sen İstanbul İl Başkanı Halil İbrahim Çakmak, Türk Eğitim Sen 2 No’lu Şube Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erkal, Kartal Atatürkçü Düşünce Derneği yönetim kurulu ve üyeleri, Türk Ocakları Kartal, Kadıköy, Pendik, Maltepe, Ümraniye, Beykoz Şube Başkanları, Türk Dünyası Anadolu Gurubu Vakfı, İstanbul Ülkü Ocakları, Yesevi Vakfı, İstanbul Türkiye Azerbaycan Derneği, Şehit Anneleri Derneği ve Milli Şehit Kemal Beyin aile bireyleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Prof. Dr. İbrahim Öztek, Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Beyin hayatını anlattı. Öztek, ‘Yozgat Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey (10 Nisan 1919), Bayburt Kaymakamı ve Urfa Mutasarrıfı Mehmet Nusret Bey (5 Ağustos 1920) ve Diyarbakır Valisi Mehmet Reşit Bey (6 Şubat 1919), milletimizin üç yiğit evladı idi. Ermeniler, Rumlar, işgal kuvvetleri ve işbirlikçilerin dayatmaları ile idama mahkum edildiler. Bu yiğit vatan evlatları, 1915 Ermeni tehciri ile ilgili suçlanmış, Nemrut Mustafa Paşa Başkanlığında düzmece bir mahkemede yargılanmış ve idama mahkum edilmişlerdi. Özellikle 10 Nisan 1919 günü Beyazıt Meydanı’nda Kaymakam Kemal Beyin idamı, son derece hazin bir tablo oluşturmuştur. 1915 yılında yaşanan tehcir olayının sorumlusu olarak, bula bula bu üç vatan evladı bulunmuşlardır. Kaymakam Kemal bey, o iğrenç zebaniler arasında beyazlar giyinmiş bir aslan gibi -Eğer adalet buna diyorlarsa kahrolsun adalet- diyerek kükredi ve bu ses tüm İstanbul’da yankılandı” dedi. Anma törenine katılan diğer konuşmacılar da Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Beye yapılan haksızlığı ve Ermeni tehciri hakkında atılan iftiraları anlatarak, Ermeni soykırımının yalan olduğunu savundu.

” Geçmişine sahip çıkmayan millet, geleceğine de doğru adımlarla yürüyemez”

Kartal Belediye Başkan Op. Dr. Altınok Öz, anma töreninde yaptığı konuşmada “Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Beyle ilgili söylenecek sözler, konuşmacılar tarafından söylendi. Büyük Atatürk’ün -Mazide muktedirken bütün gücüyle çalışmış olanlara minnet duymayan bir milletin ayakta kalması mümkün değildir- sözüyle, Kemal Beyleri; bizleri, bağımsız sosyal laik hukuk devleti yolunda yürüten yolun başı olduğu için minnetle ve saygıyla anıyorum. Geçmişine sahip çıkmayan millet, geleceğine de doğru adımlarla yürüyemez. Kemal Beyleri yok eden karar, dün Ermeni olabilir, bugün başka unsurlar olabilir. Bütün bunların arkasındaki asıl hadise, Dünyayı yemeye doymayan emperyalist güçlerdir. Dün Ermenilerdi, ondan sonra Rumlardı. Bugün Kürtlerin bir kısmını kullanıyorlar. Bizim bu saydığımız 3 unsurla, konuşmacıların da dediği gibi millet olarak hiçbir sorunumuz olmadı. Ama biz, birilerinin kullandığı taşeronlara da boyun eğecek bir millet değiliz. O kararlılığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nda net bir şekilde ortaya koymuştur. Nemrut Mustafa’nın başkanlığında kurulan mahkemenin bir benzerinin 100 yıl sonra Türk ordusunu yok etmek için, o gün dünyayı yöneten İngilizlerin yerine bugün de Atlantik ötesinden gelen emirle kurulduğunu ve Türk ordusunun yok edilmeye çalışıldığını ve işbirlikçilerinin de -bu davanın savcısı, hakimi benim- dediğini yaşadık ve gördük. Önümüzdeki süreçte de anayasayı oylayacağız. Anayasanın temelinde ne var? Nemrut Mustafa’nın mahkemesi gibi mahkemeler kurabilmek var. Geçmişe sahip çıkabilen herkes, demokrasiye sahip çıkmayı düşünen herkes, yüreklice başını önüne eğecek ve geçmişinden iyi bir ders alacak. -Allah, vatan ve milletimize zeval vermesin. Borcum var, servetim yok. Üç çocuğumu, millet uğruna yetim bırakıyorum. Fertler ölür, millet yaşar. İnşallah Türk Milleti ebediyete kadar yaşayacaktır. Yaşasın Millet – diyen böylesi yiğit bir yurtseveri T.B.M.M unutmamış, Mustafa Kemal’in önderliğinde 14 Ekim 1922’de çıkardığı özel bir kanunla Milli şehit kabul etmiştir. Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey başta olmak üzere ülkemizin varlığı ve bağımsızlığı için canlarını veren asker, sivil, bürokrat bütün şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun. Biz Kartal Belediyesi olarak, var olduğumuz sürece burada olmaya devam edeceğiz” dedi.