Ahmet Şimşek’te ilkokuldan ortaokula geçiş anlatıldı

Ahmet Şimşek Koleji 4. Sınıf velileri için, ortaokul tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kahvaltıyla başlayan toplantıda, ilkokuldan ortaokula geçiş konusunda geniş kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi.

Ortaokula başlayacak olan 4. Sınıf öğrencileriyle, velilerdeki endişelerin ortadan kaldırılmasını amaçlayan etkinlikte, ortaokul öğrencilerinin gelişim süreci, TEOG sistemi, öğrencilerin başarılı olabilmesi için anne-babaların nasıl davranması gerektiği anlatıldı. Baştan sona İngilizce ve Almanca konuşularak gerçekleştirilen sunumda ise Ahmet Şimşek Koleji’nin yabancı dil konusundaki başarısı dikkat çekti. Etkinliğin ilerleyen dakikalarında sahneye çıkan öğrenciler ise ortaokulda yaşadıklarını anlattılar ve ortaokulda endişeye yer olmadığını dile getirdiler. Etkinlikte ayrıca, velilerle birlikte yapılan Fen Bilgisi deneyleri ile öğrencilerin sergilediği müzik ve dans gösterisi de izleyenleri büyüledi.

“Bizim en büyük hazinemiz yavrularımızdır.”

Ortaokul tanıtım ve bilgilendirme toplantılarını önemsediklerini ve her yıl aksatmadan düzenlediklerini belirten Kolejin Kurucusu Ahmet Şimşek yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Yavrularımız bu vatanın güzide evlatlarıdır. Bizim zamanımızda okulun kapısında eli sopalı müdürler, içeride asık suratlı öğretmenler, baskıcı ve ezberci bir eğitim vardı. Çekingen ve korkak bir nesil olarak yetiştik. Bu gün ise, son teknolojiye göre düzenlenmiş okullar var. Bunların başında da bizim eğitim kurumumuz geliyor. Biz yüksek kaliteli eğitime önem veriyoruz ve kar amacı gözetmiyoruz. Öğrencilerimizi, Atatürk ilke ve inkılapları prensipleri doğrultusunda yetiştiriyoruz. İddia ediyorum, markaları olan ve pahalı eğitim veren kurumlar bizden iyi değiller. Bizim en büyük hazinemiz yavrularımızdır.”dedi.