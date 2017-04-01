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Ahmet Şimşek Koleji
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Ahmet Şimşek’te ilkokuldan ortaokula geçiş anlatıldı
Ahmet Şimşek’te ilkokuldan ortaokula geçiş anlatıldı

Ahmet Şimşek Koleji 4. Sınıf velileri için, ortaokul tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kahvaltıyla başlayan toplantıda, ilkokuldan ortaokula geçiş konusunda geniş kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi.

Ortaokula başlayacak olan 4. Sınıf öğrencileriyle, velilerdeki endişelerin ortadan kaldırılmasını amaçlayan etkinlikte, ortaokul öğrencilerinin gelişim süreci, TEOG sistemi, öğrencilerin başarılı olabilmesi için anne-babaların nasıl davranması gerektiği anlatıldı. Baştan sona İngilizce ve Almanca konuşularak gerçekleştirilen sunumda ise Ahmet Şimşek Koleji’nin yabancı dil konusundaki başarısı dikkat çekti. Etkinliğin ilerleyen dakikalarında sahneye çıkan öğrenciler ise ortaokulda yaşadıklarını anlattılar ve ortaokulda endişeye yer olmadığını dile getirdiler. Etkinlikte ayrıca, velilerle birlikte yapılan Fen Bilgisi deneyleri ile öğrencilerin sergilediği müzik ve dans gösterisi de izleyenleri büyüledi.

“Bizim en büyük hazinemiz yavrularımızdır.”

Ortaokul tanıtım ve bilgilendirme toplantılarını önemsediklerini ve her yıl aksatmadan düzenlediklerini belirten Kolejin Kurucusu Ahmet Şimşek yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Yavrularımız bu vatanın güzide evlatlarıdır. Bizim zamanımızda okulun kapısında eli sopalı müdürler, içeride asık suratlı öğretmenler, baskıcı ve ezberci bir eğitim vardı. Çekingen ve korkak bir nesil olarak yetiştik. Bu gün ise, son teknolojiye göre düzenlenmiş okullar var. Bunların başında da bizim eğitim kurumumuz geliyor. Biz yüksek kaliteli eğitime önem veriyoruz ve kar amacı gözetmiyoruz. Öğrencilerimizi, Atatürk ilke ve inkılapları prensipleri doğrultusunda yetiştiriyoruz. İddia ediyorum, markaları olan ve pahalı eğitim veren kurumlar bizden iyi değiller. Bizim en büyük hazinemiz yavrularımızdır.”dedi.

📆 10 Nisan 2017 Pazartesi 16:15   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 33 19 11 3 49 19 +30 68 2017-18 2. Lig
2 Altay (X) 33 16 12 5 59 36 +23 60 Play-off
3 Ankara Demirspor 33 15 13 5 52 34 +18 58
4 Kocaelispor 33 15 12 6 53 32 +21 57
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 33 13 11 9 38 36 +2 50
7 Kızılcabölükspor 34 12 12 10 40 36 +4 48
8 Van Bş. Bld. 34 12 11 11 34 37 −3 47
9 24 Erzincanspor 33 11 11 11 38 32 +6 44
10 Bayburt GÖİ 33 11 11 11 38 34 +4 44
11 Kozan Bld. 33 10 12 11 36 39 −3 42
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 33 9 11 13 31 44 −13 38
14 Karacabey Birlikspor 33 9 9 15 56 57 −1 36
15 Cizrespor 33 8 11 14 25 41 −16 35
16 Beylerbeyi 33 8 10 15 43 51 −8 34 2017-18 BAL
17 Kartalspor 33 9 5 19 28 44 −16 32
18 Kütahyaspor 33 7 11 15 35 59 −24 32
19 Manavgatspor (D) 33 4 13 16 25 51 −26 25

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