İrfan Değirmenci İle Türkiye Gündemi Paneli Kartal’da Yapıldı

Gazeteci ve televizyoncu İrfan Değirmenci, Kartal Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi tarafından düzenlenen “Türkiye Gündemi” paneline katıldı. Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Paneli izleyenler arasında bulunan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Değirmenci’ye plaket takdim ederek, konuşmasından dolayı tebrik etti. Yoğun ilgiyle karşılaşan İrfan Değirmenci ise dünyanın en yoğun işsizleri olduklarını belirterek Hayır’ın pek çok farklı renkten oluştuğunu söyledi ve bu enerjinin yitirilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Hayır ile her şeyin bitmeyeceğini, 16 Nisan’da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vereceği karar ile medyanın da siyaset kurumunun da aynı kalamayacağını belirten Değirmenci, panelin çıkışında da kitabını imzaladı.

Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde Atatürkçü Düşünce Derneği’nin düzenlediği ‘İrfan Değirmenci ile Türkiye Gündemi Paneli’ Kartallıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kolları üyesi Aydan Selma Özkorkmaz’ın sunumu ile gerçekleşen panel, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Panele konuşmacı olarak, gazeteci yazar İrfan Değirmenci, gazeteci Ertuğrul Albayrak ve Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi Gençlik Kolları Başkanı Okan Umut Direk katılırken, panelin moderatörlüğünü ise Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi Gençlik Kolları üyesi Yalçın Kaya yaptı.

“Hayır; pek çok farklı renkten oluşan bir Türkiye tablosu”

2007 yılından beri Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi olduğunu belirterek sözlerine başlayan İrfan Değirmenci, işten çıkarıldıktan sonra dünyanın en yoğun işsizleri olduklarını belirterek, çağrıldıkları her yere gitmeye çalıştıklarını söyledi. Söz konusu referandumun normal bir seçim olmadığını belirten Değirmenci, bu ülkenin yarınlarına karar verme zamanının geldiğini söyledi. 16 Nisan 2017 Pazar günü gerçekleşecek referandumun tarihi bir seçim olduğunu kaydeden Değirmenci, kendisinin ve arkadaşlarının, kendilerini hiçbir zaman mağdur olarak görmediklerini belirterek, her zaman umut beslemek gerektiğini söyledi. Salonun doluluğunun, bu umudun ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini belirten Değirmenci, bu ülke için ‘Hayır’ diyen herkesin davetine icabet etmeye çalıştıklarını hatırlattı. Hayır’ın pek çok farklı renkten oluştuğunu vurgulayan Değirmenci, bu umudun boşa çıkarılmaması gerektiğini söyledi. Değirmenci, ‘Hayır ile bitmeyecek. Her şey o gün başlayacak. Ayın 16’sında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vereceği kararla, ne medya aynı kalabilecek, ne siyaset kurumu aynı siyaset kurumu olarak kalabilecek, ne de Türkiye aynı Türkiye olacak. Yeniliği, değişimi; bu salonlar, salonlara sığmayanlar, meydandakiler, alanlardakiler, sokaktakiler, her yaştan gençler bu dönüşümü sağlayacak” dedi.

Asıl sorunun, 17 Nisan’da ne konuşulacağı olduğunu düşündüğünü belirten Değirmenci, kendisi ile ilgili yapılan yanlı yayınlardan örnekler vererek, gerçeğin İzmir’de yaşadığı bir olayda olduğu gibi, insanların yüreğinde olduğunu söyledi. İzmirli emekli Ali amcanın, bankanın verdiği promosyon parasını, tazminatsız işten çıkarılmaları nedeniyle ihtiyacının olacağını düşünerek kendisinin cebine sıkıştırmaya çalıştığını anlatan Değirmenci, morallerin yüksek tutulması gerektiğini söyledi. Hayır’ın rengarenk bir tablodan oluştuğunu ve bu tablonun aslında Türkiye olduğunu belirten Değirmenci, “Ayrışırsak, bölünürsek; bu Hayır renkliliği, renklerinden kaybetmeye başlarsa olmaz. Çıkış yolu ile herkesin farklı düşüncesi olabilir. Sonrasını sonra kuralım. Benzerler benzer yere, ayrılar ayrı yere yine gitsin ama tek başına kurtuluş yok. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz demek istiyorum” dedi.

“Gençleri alkışlıyorum”

Panelin bundan sonraki bölümünde ise Değirmenci, katılımcıların sorularını cevapladı. Panelin sonunda Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, işsiz gazeteci yazar İrfan Değirmenci’ye plaket takdim etti. Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi Başkanı Gürsel Öğüt ile birlikte sahneye çıkarak kısa bir konuşma yapan Başkan Altınok Öz, Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi gençlerin böylesi bir etkinliği düzenlemesini çok önemsediğini söyledi. Başkan Altınok Öz, “Türkiye’nin bugün yaşadığı sorun; gençlerinin, yetiştirdiği insanların Atatürk’ü yeteri kadar öğrenmemesidir. Ben önce Atatürkçü Düşünce Derneği’nin üyesiyim. Sonra CHP’li Kartal Belediye Başkanıyım. Yüreği ile sermayeye kafa tutan bu gençleri alkışlıyorum. Sizler sandıkta Hayır’ı çıkartın, gerisini bize bırakın” dedi.