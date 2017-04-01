Sokak lambalarından telefon şarj eden proje

NN Hayat ve Emeklilik’in düzenlediği sosyal inovasyon kampında gençler, tasarruf alışkanlıklarının artırılmasına yönelik ürün ya da hizmet geliştirmek için ekipler halinde yarıştı. Birinciliği kazanan proje, acil durumlarda güneş enerjisi veya sokak lambalarını kullanarak telefonları şarj eden ve enerjiden tasarruf sağlayan teknolamba oldu.

NN Grup ve Genç Başarı Avrupa’nın 2015 yılında altı NN ülkesi ile başlayan ortak çalışmasına bu yıl Türkiye’de dâhil oldu. NN Hayat ve Emeklilik, Genç Başarı Eğitim Vakfı işbirliği ile 1 Nisan 2017’de İTÜ Ayazağa kampüsünde 10 farklı okuldan 100 lise öğrencisinin ve 11 NN gönüllüsünün katılımıyla Sosyal İnovasyon Kampı gerçekleştirdi.

Sosyal İnovasyon Kampı’na, Eyüboğlu Koleji, Recep Güngör Anadolu Lisesi, Vefa Lisesi, Özel MEV Koleji, İhlas Koleji, Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi, Darüşşafaka Eğitim Kurumları, Özdemir Sabancı Anadolu Lisesi, Tolga Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden gençler katıldı.

İnovasyon Kampı boyunca, öğrenciler, ‘Gençlerin Tasarruf Alışkanlıklarının Artırılmasına Yönelik’ ürün ya da hizmet geliştirmek için 10 kişilik ekiplere ayrılarak NN gönüllülerinin mentorluğunda tüm gün boyunca yoğun bir atölye çalışması gerçekleştirdiler. Geliştirdikleri inovatif iş fikirleri ile jüri karşısına çıkan öğrenciler, sunumlarını gerçekleştirdi ve jüri değerlendirmesinin ardından ilk 3 proje açıklandı. ‘Güneşin Çekirdekleri’ isimli ekip, acil durumlarda güneş enerjisi veya sokak lambalarını kullanarak telefonları şarj eden ve enerjiden tasarruf sağlayan teknolamba iş fikri ile birinci seçildi. Salvis ekibi, banka hesabı olan herkesin üye olabileceği, insanların tasarruf ederken kazandığı; kazanırken de eğlendiği bir telefon uygulaması ile ikinciliği alırken, 15–25 yaş aralığı öğrencilerin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olmasını sağlayacak bir mobil uygulama geliştiren GET – Genç Tasarruf Ekibi ise üçüncü sırada yer aldı.

NN Hayat Emeklilik İnsan Kaynakları Direktörü Meliha Yardım Sosyal İnovasyon Kampı ile düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: “Sosyal İnovasyon kampı, gençlerde sosyal girişimciliği özendirmekten, takım kurmaya ve takımın bir parçası olmaya, yaratıcı fikir iş modeli geliştirmekten sunum becerilerini mükemmelleştirmeye kadar liseli gençlere birçok alanda gelişim fırsatı ve deneyim edinme şansı tanıyor. Liseli gençler, kısıtlı bir zaman diliminde NN gönülleri mentorluğunda gençlerde tasarruf bilincini artırmaya yönelik çözümler üretirken hem “yaparak öğrenme” modelini deneyimlemiş oldu hem de zaman yönetimi, problem çözme gibi becerilerini geliştirme fırsatı elde etti. NN gönüllüsü mentorlar ise belki de hayatlarında ilk kez bu kadar genç bir ekip ile birlikte çalışarak ekip ruhu yaratmak, bir ekibi koordine ve motive etmek, gerektiğinde onları cesaretlendirmek gibi konularda deneyim kazandılar. Bu noktada böyle bir organizasyonun bir parçası olmak ve hem gençlere hem de NN gönüllüsü çalışma arkadaşlarımıza katkı sağlamak NN Hayat ve Emeklilik için çok kıymetli. NN Grup’un, Genç Başarı Avrupa ile 2015 yılında 6 ülkede başlattığı işbirliğine bu yıl ilk kez dâhil olduk ve önümüzdeki dönemde farklı aktivitelerle ülkemizdeki gençlerle bir arada olmaya devam edeceğiz.”

Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Çelebi, “NN Hayat ve Emeklilik ile beraber işbirliğimizin başlangıcı olan sosyal inovasyon kampımızda hedefimiz, gençlerimizin tasarruf bilincini artırmaktı. Günümüzde gençlerin tüketim toplumu içinde yetişmesinin ağır sonuçları konuşulur ve gençlerin tasarrufu önemsememelerinden bahsedilirken, bugün NN gönüllülerinin mentorluğunda gençler tüm gün tasarruf kavramını yaygınlaştırmak ve bu bilinci arttırmak için çalıştılar. Gençlerin, sorunlara iş fikirleri ile çözüm bulduğu inovasyon kamplarımızda gençlerimize fırsat tanındığında her soruna çözüm önerileri üretebildiklerini ve bunu hayata geçirebilecek temellere oturtmanın ellerinde olduğunu takımların iş fikirlerini öğrendiğimizde görmüş olduk. Gençlerimizin geleceğini şekillendirdikleri bu çağlarda onlar için yürüttüğümüz çalışmalarımızda NN Hayat ve Emeklilik’in desteği ile yolumuza devam etmekten büyük mutluluk duyuyor ve tüm NN Türkiye ekibine teşekkür ediyoruz.”

NN Hayat ve Emeklilik hakkında

NN Hayat ve Emeklilik, ağırlıklı Avrupa’da olmak üzere 18 ülkede güçlü varlığa ve 170 yıllık köklü bir mirasa sahip sigorta ve yatırım yönetimi şirketi olan NN Group’un bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Şirketin Türkiye’deki tarihçesi, 4 Aralık 2008 tarihinde ING Grubu’nun bireysel emeklilik alanında faaliyet gösteren OYAK Emeklilik’in yüzde 100 hissesini satın almasıyla başlamıştır. ING Grubu’nun bankacılık, sigortacılık ve yatırım yönetimi faaliyetlerini ayırma kararı alması sonucunda şirket, 16 Şubat 2015 tarihi itibarıyla NN Hayat ve Emeklilik adı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

NN Hayat ve Emeklilik, Mart 2017 verilerine göre 885 bin müşterisi ve 2,5 milyar TL fon büyüklüğüyle Türkiye’nin önde gelen emeklilik ve hayat sigortası şirketlerinden biridir.

170 yıllık sigorta tecrübesi ve müşteri odaklı yaklaşımıyla, müşterilerinin önceliklerini anlayan, onların geleceklerini güvence altına alabilmek için ürün ve çözümler sunan NN Hayat ve Emeklilik; attığı her adımda “önemseriz”, “şeffafız” ve “sözümüzü tutarız” şeklinde ifade ettiği NN değerleriyle büyük bir söz vermektedir.

NN Hayat ve Emeklilik; eşsiz ve uzun soluklu bir müşteri deneyimi yaşatma arzusunu geliştirerek, müşterilerine daha yakın olmak adına adımlar atmayı, onların beklentilerini daha hızlı karşılamayı, tüm süreçlerini geliştirmeyi ve finansal geleceklerini güvence altına almayı hedeflemektedir.