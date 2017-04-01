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Kartal Belediyesi Kreş Öğrencileri Polis Gününü Kutladı
Kartal Belediyesi Kreş Öğrencileri Polis Gününü Kutladı

Kartal Belediyesi kreş öğrencileri, 10 Nisan Polis Günü ve Türk Polis Teşkilatı’nın 172. Kuruluş yıldönümünü unutmadı. Kreş öğrencileri Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

 

Kartal Belediyesi Atalar Merkez Kreş öğrencileri, Kartal Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Yaşar Zehir’i makamında ziyaret ederek 10 Nisan Polis Günü’nü kutladı. Ziyarette Kreş Müdürü Nazlı Enif Dipşar da hazır bulundu.

 

Kartal Emniyet Müdürlüğü’nün bazı birimlerini gezen minik öğrenciler, daha sonra Polis Gününü kutlamak üzere, yanlarında getirdikleri pastayı polislerle birlikte kesti. Kartal İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Yaşar Zehir de miniklere hediyeler vererek teşekkür etti. Kartal Belediyesi Kreşler Müdürü Nazlı Enif Dipşar, ‘ 10 Nisan Polis Gününüzü kutluyoruz. Emniyetimizin, kolluk kuvvetlerimizin, bizim ve ülkemizin huzuru için gece gündüz görev başında olması bize huzur veriyor. Sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.

📆 10 Nisan 2017 Pazartesi 15:02   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 33 19 11 3 49 19 +30 68 2017-18 2. Lig
2 Altay (X) 33 16 12 5 59 36 +23 60 Play-off
3 Ankara Demirspor 33 15 13 5 52 34 +18 58
4 Kocaelispor 33 15 12 6 53 32 +21 57
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 33 13 11 9 38 36 +2 50
7 Kızılcabölükspor 34 12 12 10 40 36 +4 48
8 Van Bş. Bld. 34 12 11 11 34 37 −3 47
9 24 Erzincanspor 33 11 11 11 38 32 +6 44
10 Bayburt GÖİ 33 11 11 11 38 34 +4 44
11 Kozan Bld. 33 10 12 11 36 39 −3 42
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 33 9 11 13 31 44 −13 38
14 Karacabey Birlikspor 33 9 9 15 56 57 −1 36
15 Cizrespor 33 8 11 14 25 41 −16 35
16 Beylerbeyi 33 8 10 15 43 51 −8 34 2017-18 BAL
17 Kartalspor 33 9 5 19 28 44 −16 32
18 Kütahyaspor 33 7 11 15 35 59 −24 32
19 Manavgatspor (D) 33 4 13 16 25 51 −26 25

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