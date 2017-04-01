Kartal Belediyesi Kreş Öğrencileri Polis Gününü Kutladı

Kartal Belediyesi kreş öğrencileri, 10 Nisan Polis Günü ve Türk Polis Teşkilatı’nın 172. Kuruluş yıldönümünü unutmadı. Kreş öğrencileri Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Kartal Belediyesi Atalar Merkez Kreş öğrencileri, Kartal Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Yaşar Zehir’i makamında ziyaret ederek 10 Nisan Polis Günü’nü kutladı. Ziyarette Kreş Müdürü Nazlı Enif Dipşar da hazır bulundu.

Kartal Emniyet Müdürlüğü’nün bazı birimlerini gezen minik öğrenciler, daha sonra Polis Gününü kutlamak üzere, yanlarında getirdikleri pastayı polislerle birlikte kesti. Kartal İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Yaşar Zehir de miniklere hediyeler vererek teşekkür etti. Kartal Belediyesi Kreşler Müdürü Nazlı Enif Dipşar, ‘ 10 Nisan Polis Gününüzü kutluyoruz. Emniyetimizin, kolluk kuvvetlerimizin, bizim ve ülkemizin huzuru için gece gündüz görev başında olması bize huzur veriyor. Sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.