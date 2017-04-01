Turkcell, şifre unutmalara karşı uygulama geliştirdi

Turkcell, şifre unutmalarına karşı ’Hızlı Giriş’ uygulamasını geliştirdi. Uygulamayla kullanıcıların üye girişi menüsünden şifre girmek yerine cep telefonu numaralarını girdikten sonra, açılan ekranı tek tıkla onaylayarak giriş yapabildiği belirtildi.

Turkcell, şifre unutmalarına karşı ’Hızlı Giriş’ uygulamasını geliştirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ‘Hızlı Giriş’ teknolojisinin şifre unutma derdine son vereceği duyuruldu. Kullanıcıların üye girişi menüsünden şifre girmek yerine cep telefonu numaralarını girdikten sonra, açılan ekranı tek tıkla onaylayarak giriş yapabildiği belirtildi. Hızlı Giriş teknolojisinin dünyadaki toplam kullanımının yüzde 11’inin Turkcell tarafından gerçekleştirildiği bildirildi. Şifre girmek yerine, cep telefonu numarasını girerek mobil ve web sitelerine giriş yapılırken, bu sayede kendi telefonunuzun dışında, başka bir cihazdan sizin yerinize üye girişi yapılabilmesinin de önüne geçildiği aktarıldı. Ayrıca kullanıcının ‘Beni Hatırla’ seçeneğini işaretleyerek giriş süresini daha da kısaltabildiği ifade edildi.

Türkiye’de 2 milyona yakın kişi kullanıyor

Şirketten yapılan açıklamanın devamında, Dünya GSM Birliği (GSMA) Mobile Connect ile desteklenen Hızlı Giriş teknolojisinin kullanımının yaygınlaşması için tüm dünyada çalışmalar yapıldığı söylendi. Turkcell’in dünyada Hızlı Giriş’i ilk defa kullanan operatörden biri olarak öne çıktığı belirtildi. Turkcell, bu teknolojiyi kendi web siteleri ve mobil uygulamalarına entegre etmesiyle Hızlı Giriş yönteminin kullanım rakamlarının da hızla artmasını sağladığını bildirdi. Türkiye’de 2 milyona yakın kişi tarafından kullanıldığı aktarılan bu yöntem sayesinde Turkcell kanallarındaki işlemlerin hızını da arttığının altı çizildi. Bu teknoloji sayesinde, hiç üye olunmayan bir siteye üye girişi yapmanın saniyeler aldığı ifade edildi. Turkcell.com.tr’deki girişlerin de çok büyük bir kısmı Hızlı Giriş yöntemi ile yapıldığının da belirtildiği açıklamada Turkcell.com.tr ile tam entegre olarak çalışan Hızlı Giriş, önümüzdeki dönemde tüm Turkcell uygulamalarına entegre edileceği aktarıldı.