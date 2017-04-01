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Başkan Altınok Öz Şehit Fethi Sekin Futbol Turnuvasına Katıldı
Başkan Altınok Öz Şehit Fethi Sekin Futbol Turnuvasına Katıldı

ELAZIĞLILAR ŞEHİT FETHİ SEKİN’İ UNUTMADI.

 

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Elazığ Dernekler Federasyonu tarafından Şehit Fethi Sekin adına düzenlenen halı saha futbol turnuvasına katıldı.

 

Kartal Anadolu Lisesi halı saha tesislerinde oynanan ve bu yıl 22. kez düzenlenen futbol turnuvasına, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra; CHP Milletvekili Ali Özcan, AKP Milletvekili Mustafa Ataş, CHP Kartal İlçe Başkanı Erdal Kıskanç, Başkan Yardımcıları Gülcemal Fidan, Gökhan Yüksel, Meclis üyeleri, Elazığ Dernekler Federasyonu Başkanı Faik İçmeli, Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer İçmeli ve çok sayıda birim müdürü katıldı.

 

“Fethi Sekin’in Adı Hep Yaşayacak”

 

Organizasyonda başlama vuruşundan önce tüm protokole Elazığ Spor forması hediye edildi. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e formasını Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer İçmeli takdim etti. Başkan Altınok Öz, yaptığı konuşmada tüm katılımcılara teşekkür ederek, turnuvanın 22 yıldır devam ediyor olmasının önemine dikkat çekti. Turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar dileyen Başkan Altınok Öz, Şehit Fethi Sekin’in isminin sonsuza kadar yaşatılacağını sözlerine ekledi.

 

Protokol konuşmalarının tamamlanmasından sonra tüm katılımcılar sahaya çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ve beraberindeki heyet, turnuvanın ilk maçını, kendilerine ayrılan bölümde izledi. Yalçın Gıda ile Sakaryalılar Derneği arasında oynanan futbol maçı, 6 – 6 beraberlikle sonuçlandı.

📆 10 Nisan 2017 Pazartesi 14:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Sancaktepe Bld. (X) 33 19 11 3 49 19 +30 68 2017-18 2. Lig
2 Altay (X) 33 16 12 5 59 36 +23 60 Play-off
3 Ankara Demirspor 33 15 13 5 52 34 +18 58
4 Kocaelispor 33 15 12 6 53 32 +21 57
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 33 13 11 9 38 36 +2 50
7 Kızılcabölükspor 34 12 12 10 40 36 +4 48
8 Van Bş. Bld. 34 12 11 11 34 37 −3 47
9 24 Erzincanspor 33 11 11 11 38 32 +6 44
10 Bayburt GÖİ 33 11 11 11 38 34 +4 44
11 Kozan Bld. 33 10 12 11 36 39 −3 42
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 33 9 11 13 31 44 −13 38
14 Karacabey Birlikspor 33 9 9 15 56 57 −1 36
15 Cizrespor 33 8 11 14 25 41 −16 35
16 Beylerbeyi 33 8 10 15 43 51 −8 34 2017-18 BAL
17 Kartalspor 33 9 5 19 28 44 −16 32
18 Kütahyaspor 33 7 11 15 35 59 −24 32
19 Manavgatspor (D) 33 4 13 16 25 51 −26 25

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