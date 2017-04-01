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İlker Ayrık “YANLIŞ ANLAMA” Dedi
İlker Ayrık “YANLIŞ ANLAMA” Dedi

Yanlış anlaşamalar üzerine kurulu komik bir hikayeyi anlatan  Yanlış Anlama isimli filmin oyuncu kadrosuna İlker Ayrık da dahil oldu.  

Türkiye  ve Azerbaycan arasındaki sıcak ilişkilerin komik bir hikayesiyle perdeye taşınan Yanlış Anlama’nın oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, Hakan Bilgin, Sennur Nogaylar, İlhan Daner, Bahadır Efe, Duygu Karaca, Pelin Sönmez gibi isimlerin yanı sıra Azerbaycan’nın çok ünlü isimleri de bulunuyor. Pervin Abiyeva, Islam Mehreliyev ve Ferda Amin gibi ünlüler filmde rol alan isimler arasında yer alıyor. Bu zengin oyuncu kadrosuna İlker Ayrık da renk katmaya hazırlanıyor. Filmin eğlenceli karakterlerinden birine can verecek olan İlker Ayrık, Balat’ta gerçekleştirilecek çekimlerin setine katılıyor. Ayrık, oyuncu arkadaşı Sevket Çoruh ile birlikte basına setten görüntüler vermeye hazırlanıyor. Çakallarla Dans’tan sonra ikili ilk kez bir araya geliyor.

 

Yönetmenliğini Ulaş Cihan Şimşek’in yapımcılığını Levent Cengizhan’ın üstlendiği Yanlış Anlama Ekim’de vizyona giriyor. Oldukça sürprizli bir yapım olan film Türkiye sinemalarıyla aynı zamanda  Azerbaycan sinemalarında da gösterime girecek.

📆 10 Nisan 2017 Pazartesi 14:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 33 19 11 3 49 19 +30 68 2017-18 2. Lig
2 Altay (X) 33 16 12 5 59 36 +23 60 Play-off
3 Ankara Demirspor 33 15 13 5 52 34 +18 58
4 Kocaelispor 33 15 12 6 53 32 +21 57
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 33 13 11 9 38 36 +2 50
7 Kızılcabölükspor 34 12 12 10 40 36 +4 48
8 Van Bş. Bld. 34 12 11 11 34 37 −3 47
9 24 Erzincanspor 33 11 11 11 38 32 +6 44
10 Bayburt GÖİ 33 11 11 11 38 34 +4 44
11 Kozan Bld. 33 10 12 11 36 39 −3 42
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 33 9 11 13 31 44 −13 38
14 Karacabey Birlikspor 33 9 9 15 56 57 −1 36
15 Cizrespor 33 8 11 14 25 41 −16 35
16 Beylerbeyi 33 8 10 15 43 51 −8 34 2017-18 BAL
17 Kartalspor 33 9 5 19 28 44 −16 32
18 Kütahyaspor 33 7 11 15 35 59 −24 32
19 Manavgatspor (D) 33 4 13 16 25 51 −26 25

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