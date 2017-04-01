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Maltepeliler Çanakkale şehitlerine koştu
Maltepeliler Çanakkale şehitlerine koştu

Maltepe Belediyesi, Çanakkale zaferinin 102’nci yıl dönümü nedeniyle ilçe halkını, şehitlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilçenin 18 mahallesinden hareket eden otobüslerle şehitliğe akın eden Maltepeliler, duygusal anlar yaşadı.

 

Maltepe Belediyesinin, Çanakkale Zaferi’nin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilçedeki vatandaşlar için düzenlediği Çanakkale gezileri devam ediyor. Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde başlayan gezi programında, Gelibolu Tarihi Yarımadası’ndan geçilerek Kilitbahir’e ulaşıldı. Deneyimli rehberler savaş cephelerini, önemli anları ve zaferin yaşandığı yerleri vatandaşlara anlattı. Çanakkale Savaşı’nın kahramanlarından, 215 kilogramlık top mermisini sırtlaması ve savaşın kaderini değiştirmesiyle bilinen Seyit Onbaşı’nın, Eceabat ilçesi Kilit Bahir köyündeki anıtı, Şahindere Şehitliği, Çanakkale Şehitleri Anıtı, Meçhul Asker Anıtı, Yahya Çavuş Şehitliği, 57. Piyade Alay Şehitliği, Anafartalar ve Conkbayırı ziyaret edilerek, dua edildi.

 

Duygulandıran ziyaret

 

Duygusal anların yaşandığı ve yer yer gözyaşlarının da hakim olduğu gezilerde, “Dünyada Bir Eşi Olmayan Canlı ve Sesli Tarih Galerisi” de ziyaret edildi. Özellikle bu alanda canlandırılan Çanakkale savaşlarından kesitler, geziye katılanları duygulandırdı. Vatandaşlar, belediyenin bu hizmetinden onur duyduklarını ve rehberlerin mükemmel bir biçimde seçildiğini ifade ederek, “Belediyemizin sayesinde Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı kutsal mekanları görmüş ve şehitlerimize dua etmiş olduk. Genç kuşakların da bu bilince erişmesi ve buraları görmesi gerekiyor. Çanakkale’de yaşanan birlik ve beraberliğe bugünlerde de ihtiyacımız var. Bu geziyi düzenleyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a ve bizlerle her koşulda ilgilenen ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

📆 10 Nisan 2017 Pazartesi 13:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Altay (X) 33 16 12 5 59 36 +23 60 Play-off
3 Ankara Demirspor 33 15 13 5 52 34 +18 58
4 Kocaelispor 33 15 12 6 53 32 +21 57
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 33 13 11 9 38 36 +2 50
7 Kızılcabölükspor 34 12 12 10 40 36 +4 48
8 Van Bş. Bld. 34 12 11 11 34 37 −3 47
9 24 Erzincanspor 33 11 11 11 38 32 +6 44
10 Bayburt GÖİ 33 11 11 11 38 34 +4 44
11 Kozan Bld. 33 10 12 11 36 39 −3 42
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 33 9 11 13 31 44 −13 38
14 Karacabey Birlikspor 33 9 9 15 56 57 −1 36
15 Cizrespor 33 8 11 14 25 41 −16 35
16 Beylerbeyi 33 8 10 15 43 51 −8 34 2017-18 BAL
17 Kartalspor 33 9 5 19 28 44 −16 32
18 Kütahyaspor 33 7 11 15 35 59 −24 32
19 Manavgatspor (D) 33 4 13 16 25 51 −26 25

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