“Kürek” adlı tiyatro oyunu Kartal’da sahnelendi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği Nisan ayı etkinlikleri kapsamında Mavi Kumpanya Geleneksel grubu, “Kürek” adlı tiyatro oyununu Kartal Soğanlık Kültür Merkezi’nde sahneledi.Trajikomik öğelerin yer aldığı ve zaman zaman seyircilerin kahkahalarla tepki verdiği oyun, Kartallıların ilgisini çekti.

Volkan Taha Şener tarafından yazılan ve yönetilen “Kürek” adlı tiyatro oyunu, Kartallıların büyük beğenisini kazandı. Kartal Soğanlık Kültür Merkezi’nde sahnelenen ve Amerika’dan gelen Babür ve Yonca’nın yıllar sonra köylerini ziyaret etmesinin ardından gelişen olayları aktaran tek perdelik oyunda, yalanın yalanı doğurduğu teması işlendi. Tüm köyün karnaval alanına döndüğü ve Amerika’dan gelen konuklar ile ilgili sırların ortaya döküldüğü oyun 80 dakika sürdü. Amerika’ya gitmek isteyen köylülerin içine düştüğü trajikomik durumları yansıtan ve aslında işlerin hiç de öyle olmadığı havasını seyirciye yansıtan oyun, Kartallılardan tam not aldı.