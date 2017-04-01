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“Kürek” adlı tiyatro oyunu Kartal’da sahnelendi
“Kürek” adlı tiyatro oyunu Kartal’da sahnelendi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği Nisan ayı etkinlikleri kapsamında Mavi Kumpanya Geleneksel grubu, “Kürek” adlı tiyatro oyununu Kartal Soğanlık Kültür Merkezi’nde sahneledi.Trajikomik öğelerin yer aldığı ve zaman zaman seyircilerin kahkahalarla tepki verdiği oyun, Kartallıların ilgisini çekti.

 

Volkan Taha Şener tarafından yazılan ve yönetilen “Kürek” adlı tiyatro oyunu, Kartallıların büyük beğenisini kazandı. Kartal Soğanlık Kültür Merkezi’nde sahnelenen ve Amerika’dan gelen Babür ve Yonca’nın yıllar sonra köylerini ziyaret etmesinin ardından gelişen olayları aktaran tek perdelik oyunda, yalanın yalanı doğurduğu teması işlendi. Tüm köyün karnaval alanına döndüğü ve Amerika’dan gelen konuklar ile ilgili sırların ortaya döküldüğü oyun 80 dakika sürdü. Amerika’ya gitmek isteyen köylülerin içine düştüğü trajikomik durumları yansıtan ve aslında işlerin hiç de öyle olmadığı havasını seyirciye yansıtan oyun, Kartallılardan tam not aldı.

📆 10 Nisan 2017 Pazartesi 12:30   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 33 19 11 3 49 19 +30 68 2017-18 2. Lig
2 Altay (X) 33 16 12 5 59 36 +23 60 Play-off
3 Ankara Demirspor 33 15 13 5 52 34 +18 58
4 Kocaelispor 33 15 12 6 53 32 +21 57
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 33 13 11 9 38 36 +2 50
7 Kızılcabölükspor 34 12 12 10 40 36 +4 48
8 Van Bş. Bld. 34 12 11 11 34 37 −3 47
9 24 Erzincanspor 33 11 11 11 38 32 +6 44
10 Bayburt GÖİ 33 11 11 11 38 34 +4 44
11 Kozan Bld. 33 10 12 11 36 39 −3 42
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 33 9 11 13 31 44 −13 38
14 Karacabey Birlikspor 33 9 9 15 56 57 −1 36
15 Cizrespor 33 8 11 14 25 41 −16 35
16 Beylerbeyi 33 8 10 15 43 51 −8 34 2017-18 BAL
17 Kartalspor 33 9 5 19 28 44 −16 32
18 Kütahyaspor 33 7 11 15 35 59 −24 32
19 Manavgatspor (D) 33 4 13 16 25 51 −26 25

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