Ataşehirli Kickbokscular Edirneyi Salladı

8 Nisan Cumartesi gecesi Edirne’nin Keşan ilçesinde gerçekleşen profesyonel Kickboks gala gecesine Ataşehir Aktunç Gym Fight Academy nin kickboksörleri damga vurdu. Keşan Atatürk Kapalı Spor salonunda yapılan gecede 10 kickboks karşılaşması, karate gösterisi, ve alt maçlar (amatör) oldu. Ataşehir’i temsil eden sporcular Muhammed Zahid Albayrak, Uğur Güngör, Sefa Kuluk, Bahadır Demir, Aytekin Demir, Arda Torunoğlu, Ali Emre Sümer yaptıkları karşılaşmalar ile izleyicilerin yoğun ilgisi ile karşılaştılar. Antrenörleri Yavuz Aktunç sporcularından memnun olduğunu fakat daha çok çalışmalarının gerektiğinin altını çizerek hedeflerinin Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcu sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi.