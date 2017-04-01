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Ataşehirli Kickbokscular Edirneyi Salladı
Ataşehirli Kickbokscular Edirneyi Salladı

8 Nisan Cumartesi gecesi Edirne’nin Keşan ilçesinde gerçekleşen profesyonel Kickboks gala gecesine Ataşehir Aktunç Gym Fight Academy nin kickboksörleri damga vurdu. Keşan Atatürk Kapalı Spor salonunda yapılan gecede 10 kickboks karşılaşması, karate gösterisi, ve alt maçlar (amatör) oldu. Ataşehir’i temsil eden sporcular Muhammed Zahid Albayrak, Uğur Güngör, Sefa Kuluk, Bahadır Demir, Aytekin Demir, Arda Torunoğlu, Ali Emre Sümer yaptıkları karşılaşmalar ile izleyicilerin yoğun ilgisi ile karşılaştılar. Antrenörleri Yavuz Aktunç sporcularından memnun olduğunu fakat daha çok çalışmalarının gerektiğinin altını çizerek hedeflerinin Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcu sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi.

📆 10 Nisan 2017 Pazartesi 12:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 33 19 11 3 49 19 +30 68 2017-18 2. Lig
2 Altay (X) 33 16 12 5 59 36 +23 60 Play-off
3 Ankara Demirspor 33 15 13 5 52 34 +18 58
4 Kocaelispor 33 15 12 6 53 32 +21 57
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 33 13 11 9 38 36 +2 50
7 Kızılcabölükspor 34 12 12 10 40 36 +4 48
8 Van Bş. Bld. 34 12 11 11 34 37 −3 47
9 24 Erzincanspor 33 11 11 11 38 32 +6 44
10 Bayburt GÖİ 33 11 11 11 38 34 +4 44
11 Kozan Bld. 33 10 12 11 36 39 −3 42
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 33 9 11 13 31 44 −13 38
14 Karacabey Birlikspor 33 9 9 15 56 57 −1 36
15 Cizrespor 33 8 11 14 25 41 −16 35
16 Beylerbeyi 33 8 10 15 43 51 −8 34 2017-18 BAL
17 Kartalspor 33 9 5 19 28 44 −16 32
18 Kütahyaspor 33 7 11 15 35 59 −24 32
19 Manavgatspor (D) 33 4 13 16 25 51 −26 25

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