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Kadıköy Belediye Meclisi CHP Grubu’nda silahlar konuştu mu?
Kadıköy Belediye Meclisi CHP Grubu’nda silahlar konuştu mu?

Kadıköy Belediye Meclisi Nisan Ayı oturumu öncesi CHP Grubunda CHP Belediye Meclis Üyesi yine bir başka CHP Belediye Meclis Üyesine silah çektiği iddia ediliyor!

Kadıköy Belediye Meclisi CHP Grubunda silahlı tehdit oldu mu? Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısında CHP grubu karıştığı ve bir CHP Belediye Meclis Üyesi yine bir başka CHP Belediye Meclis Üyesine silah çektiği iddia ediliyor! CHP Meclis Üyesi Mehmet Uğur Afacan, iddia edilen tartışmalı ve silah tehditli grup toplantısının ardından meclis toplantısında Meclis 1. Başkan Vekili Yenere Kazak’tan söz alarak meclis üyelerinin Kadıköy Belediye Meclisi’ne silahlı girmemesi yönünde önerge verdi. Önergeyi reddederek gündeme almayan Kazak’a ısrar eden can güvenliğini olmadığını iddia etti. Bu önergenin meclise sunulmasının ardından söz alan Kadıköy Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan vekili Ömer Şahan, “Sayın başkan, Belediye Meclis Üyemiz Sayın Mehmet Uğur Afacan’ın verdiği bu önergeye açıklık getirmesi lazım. Belediye meclis üyeleri gayet çağdaş modern insanlardır, konuşarak anlaşabilirler. Bu işin yakın takipçisi olacağız.” dedi.

📆 10 Nisan 2017 Pazartesi 12:10   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 33 19 11 3 49 19 +30 68 2017-18 2. Lig
2 Altay (X) 33 16 12 5 59 36 +23 60 Play-off
3 Ankara Demirspor 33 15 13 5 52 34 +18 58
4 Kocaelispor 33 15 12 6 53 32 +21 57
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 33 13 11 9 38 36 +2 50
7 Kızılcabölükspor 34 12 12 10 40 36 +4 48
8 Van Bş. Bld. 34 12 11 11 34 37 −3 47
9 24 Erzincanspor 33 11 11 11 38 32 +6 44
10 Bayburt GÖİ 33 11 11 11 38 34 +4 44
11 Kozan Bld. 33 10 12 11 36 39 −3 42
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 33 9 11 13 31 44 −13 38
14 Karacabey Birlikspor 33 9 9 15 56 57 −1 36
15 Cizrespor 33 8 11 14 25 41 −16 35
16 Beylerbeyi 33 8 10 15 43 51 −8 34 2017-18 BAL
17 Kartalspor 33 9 5 19 28 44 −16 32
18 Kütahyaspor 33 7 11 15 35 59 −24 32
19 Manavgatspor (D) 33 4 13 16 25 51 −26 25

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