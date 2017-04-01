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Kartal Gazetesi » Belediye, Kültür-Sanat » Kartal’da ‘TOPRAĞA TÜRKÜ EKENLER KONSERİ’
Kartal’da ‘TOPRAĞA TÜRKÜ EKENLER KONSERİ’
Kartal’da ‘TOPRAĞA TÜRKÜ EKENLER KONSERİ’

Bağlama virtüözü Cem Çelebi ile besteci ve söz yazarı Mehmet Gümüş, “Toprağa Türkü Ekenler” konseriyle Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sevenleriyle buluştu.  Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği Nisan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konsere Kartallılar büyük ilgi gösterdi.

 

Bağlama virtüözü Cem Çelebi ile besteci ve söz yazarı Mehmet Gümüş’ün sahne aldığı “Toprağa Türkü Ekenler” konserinde, halk müziğinin birbirinden güzel türküleri yankılandı. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün de dinleyicileri arasında yer aldığı konserde, Cem Çelebi ve Mehmet Gümüş’ü sanatçı dostları da yalnız bırakmadı. Konserin sonunda sahneye çıkan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, her iki sanatçıya da kültür ve sanata yaptıkları katkılardan dolayı Kartal heykelciği takdim etti. Kısa bir konuşma yapan Başkan Altınok Öz, türkülere hayat veren her iki sanatçıya da teşekkür etti. Yaklaşık 2 saat süren konser, Kartallı vatandaşlardan tam not aldı.

📆 10 Nisan 2017 Pazartesi 11:36   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 33 19 11 3 49 19 +30 68 2017-18 2. Lig
2 Altay (X) 33 16 12 5 59 36 +23 60 Play-off
3 Ankara Demirspor 33 15 13 5 52 34 +18 58
4 Kocaelispor 33 15 12 6 53 32 +21 57
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 33 13 11 9 38 36 +2 50
7 Kızılcabölükspor 34 12 12 10 40 36 +4 48
8 Van Bş. Bld. 34 12 11 11 34 37 −3 47
9 24 Erzincanspor 33 11 11 11 38 32 +6 44
10 Bayburt GÖİ 33 11 11 11 38 34 +4 44
11 Kozan Bld. 33 10 12 11 36 39 −3 42
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 33 9 11 13 31 44 −13 38
14 Karacabey Birlikspor 33 9 9 15 56 57 −1 36
15 Cizrespor 33 8 11 14 25 41 −16 35
16 Beylerbeyi 33 8 10 15 43 51 −8 34 2017-18 BAL
17 Kartalspor 33 9 5 19 28 44 −16 32
18 Kütahyaspor 33 7 11 15 35 59 −24 32
19 Manavgatspor (D) 33 4 13 16 25 51 −26 25

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