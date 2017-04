Kartal’da ‘TOPRAĞA TÜRKÜ EKENLER KONSERİ’

Bağlama virtüözü Cem Çelebi ile besteci ve söz yazarı Mehmet Gümüş, “Toprağa Türkü Ekenler” konseriyle Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sevenleriyle buluştu. Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği Nisan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konsere Kartallılar büyük ilgi gösterdi.

Bağlama virtüözü Cem Çelebi ile besteci ve söz yazarı Mehmet Gümüş’ün sahne aldığı “Toprağa Türkü Ekenler” konserinde, halk müziğinin birbirinden güzel türküleri yankılandı. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün de dinleyicileri arasında yer aldığı konserde, Cem Çelebi ve Mehmet Gümüş’ü sanatçı dostları da yalnız bırakmadı. Konserin sonunda sahneye çıkan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, her iki sanatçıya da kültür ve sanata yaptıkları katkılardan dolayı Kartal heykelciği takdim etti. Kısa bir konuşma yapan Başkan Altınok Öz, türkülere hayat veren her iki sanatçıya da teşekkür etti. Yaklaşık 2 saat süren konser, Kartallı vatandaşlardan tam not aldı.