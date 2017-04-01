Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Basında Kartal, Belediye, Genel, Manşet, Spor » Kartalspor işi iyice zora soktu, Kozan Bld. Spor:2 Kartalspor:1
Kartalspor işi iyice zora soktu, Kozan Bld. Spor:2 Kartalspor:1
Kartalspor işi iyice zora soktu, Kozan Bld. Spor:2 Kartalspor:1

Spor Toto 3. Ligde mücadele eden takımlardan Kozan Bld. Spor ile deplasmanda karşılaşan Kartalspor 2 – 1 yenildi.

İsmet Atlı Stadında oynanan karşılaşmanın hakemi Ali Zağlı yönetiminde oynanan maçtan düşme potasında olan Kartalspor eli boş döndü ve ligde kalma şensını iyice zora soktu.

 İlk 11
92. ZEKERİYA TOPAYAN
5. CEVHER TOKTAŞ
53. RIDVAN TÜRKER
96. OĞUZHAN MALCI
33. ÖMER İNAN
25. YUNUS EMRE ALBAYRAK
35. ALTAN AKSOY
15. ZEKİ SİNANOĞLU
83. ÖZCAN DAĞ
7. YAŞAR YILMAZ
90. ERCAN GÜNERİ

 

 Yedekler
24. VEYSEL BOZ
52. TAYFUN KARADAĞ
14. EBU SIDDIK ÇELİK
81. ABDULSAMET CAN
23. MEHMET ALİ CAN
41. KADİR BAYLAN
20. SERKAN ÖZKAN

 

 Teknik Sorumlu
RAMAZAN SİLİN
 İlk 11
1. OSMAN ŞİMŞEK
5. EMRAH TAYSI
17. SAFA SERBEST
44. TULGA BALCI
10. RECEP YAŞAR
14. ONUR ACAR
15. RECEP BURAK YILMAZ
9. AYTEK ÖKTEM
19. TAHSİN HACIMUSTAFAOĞLU
20. YASİN ŞAHAN
53. OZAN SOLAK

 

 Yedekler
67. ENDER KAYA
18. MUSTAFA ŞEKER
21. FURKAN ÇARKÇI
7. DÜNDAR DENİZHAN
35. OĞUZHAN DEMİR
90. BARAN BASUT
99. GÖRKEM GÜVEN

 

 Teknik Sorumlu
ÖNDER DENİZ KOLGU
📆 09 Nisan 2017 Pazar 21:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 33 19 11 3 49 19 +30 68 2017-18 2. Lig
2 Altay (X) 33 16 12 5 59 36 +23 60 Play-off
3 Ankara Demirspor 33 15 13 5 52 34 +18 58
4 Kocaelispor 33 15 12 6 53 32 +21 57
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 33 13 11 9 38 36 +2 50
7 Kızılcabölükspor 34 12 12 10 40 36 +4 48
8 Van Bş. Bld. 34 12 11 11 34 37 −3 47
9 24 Erzincanspor 33 11 11 11 38 32 +6 44
10 Bayburt GÖİ 33 11 11 11 38 34 +4 44
11 Kozan Bld. 33 10 12 11 36 39 −3 42
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 33 9 11 13 31 44 −13 38
14 Karacabey Birlikspor 33 9 9 15 56 57 −1 36
15 Cizrespor 33 8 11 14 25 41 −16 35
16 Beylerbeyi 33 8 10 15 43 51 −8 34 2017-18 BAL
17 Kartalspor 33 9 5 19 28 44 −16 32
18 Kütahyaspor 33 7 11 15 35 59 −24 32
19 Manavgatspor (D) 33 4 13 16 25 51 −26 25

BAĞLANTILAR

kaza chp tuzla parti meclis gunu Altinok istanbul kartal mehmet anma baskani cocuk Belediye Eğitim ziyaret sadi oz maltepe sultanbeyli kartalspor ahmet huseyin yeni koleji ak universitesi mutlu Sağlık Spor Sancaktepe baskan belediyesi turkiye yazici yardim futbol şimşek pendik kadikoy merkezi kartalda mac GÜNCEL proje