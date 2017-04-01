Kartalspor işi iyice zora soktu, Kozan Bld. Spor:2 Kartalspor:1
Spor Toto 3. Ligde mücadele eden takımlardan Kozan Bld. Spor ile deplasmanda karşılaşan Kartalspor 2 – 1 yenildi.
İsmet Atlı Stadında oynanan karşılaşmanın hakemi Ali Zağlı yönetiminde oynanan maçtan düşme potasında olan Kartalspor eli boş döndü ve ligde kalma şensını iyice zora soktu.
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| İlk 11
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|92. ZEKERİYA TOPAYAN
|5. CEVHER TOKTAŞ
|53. RIDVAN TÜRKER
|96. OĞUZHAN MALCI
|33. ÖMER İNAN
|25. YUNUS EMRE ALBAYRAK
|35. ALTAN AKSOY
|15. ZEKİ SİNANOĞLU
|83. ÖZCAN DAĞ
|7. YAŞAR YILMAZ
|90. ERCAN GÜNERİ
| Yedekler
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|24. VEYSEL BOZ
|52. TAYFUN KARADAĞ
|14. EBU SIDDIK ÇELİK
|81. ABDULSAMET CAN
|23. MEHMET ALİ CAN
|41. KADİR BAYLAN
|20. SERKAN ÖZKAN
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| İlk 11
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|1. OSMAN ŞİMŞEK
|5. EMRAH TAYSI
|17. SAFA SERBEST
|44. TULGA BALCI
|10. RECEP YAŞAR
|14. ONUR ACAR
|15. RECEP BURAK YILMAZ
|9. AYTEK ÖKTEM
|19. TAHSİN HACIMUSTAFAOĞLU
|20. YASİN ŞAHAN
|53. OZAN SOLAK
| Yedekler
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|67. ENDER KAYA
|18. MUSTAFA ŞEKER
|21. FURKAN ÇARKÇI
|7. DÜNDAR DENİZHAN
|35. OĞUZHAN DEMİR
|90. BARAN BASUT
|99. GÖRKEM GÜVEN
📆 09 Nisan 2017 Pazar 21:24 · 💬 0 yorum · ⎙ Yazdır
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