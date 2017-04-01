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Bahçeli, füzeler havada uçuyor hedef Türkiye’dir
Bahçeli, füzeler havada uçuyor hedef Türkiye’dir

MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul Yenikapı’daki miting alanında partililerine seslendi.. Bahçeli, “Füzeler havalarda uçuşuyor, ülkeler tuzağa düşürülüyor, sınırlar değişiyor, Türkiye asıl hedeftir. Bir olmalıyız, hep birlikte Türkiye’yi müdafa etmeliyiz” dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Yenikapı mitinginde yaptığı konuşmada CHP, HDP, Kandil ve 367 Sabih‘e yüklendi.

MHP NEREDE HALA ANLAMIYOR MUSUNUZ?

MHP nerede? diye soran aymazlar var. Ekranlardan hezeyan saçıyorlar. MHP halkın bağrında hala anlamıyor musunuz?

MHP, PKK’nın yanında olamaz diyerek koalisyona taviz vermedik. Bekamız çok ciddi risk altında diyerek sistem sorunu çözülmeli dedik. Vagon denilerek saldırıya geçildi.

Bizi anlamak istemeyenler zannediyor ki, pes edeceğiz. Bizim bileğimizi bükemezler. Bize diş geçiremezler. 15 Temmuz’da bir felaket yaşadık. İşgalden son anda kurtulduk. Tekfur artıkları, Haçlı devşirmeleri 15 Temmuz’da yeniden saldırdı. Milli ruh ayağa kalktı. İşgali dağıttı.

📆 09 Nisan 2017 Pazar 17:48   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 32 18 11 3 48 19 +29 65 2017-18 2. Lig
2 Altay 32 16 12 4 59 32 +27 60 Play-off
3 Kocaelispor 32 15 12 5 53 31 +22 57
4 Ankara Demirspor 32 14 13 5 51 34 +17 55
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 32 13 11 8 38 35 +3 50
7 Van Bş. Bld. 33 12 11 10 34 36 −2 47
8 Kızılcabölükspor 33 11 12 10 36 36 0 45
9 24 Erzincanspor 32 11 11 10 37 30 +7 44
10 Bayburt GÖİ 32 11 11 10 38 33 +5 44
11 Kozan Bld. 32 9 12 11 34 38 −4 39
12 Erzin Bld. 33 10 9 14 35 47 −12 39
13 Tekirdağspor 32 8 11 13 29 43 −14 35
14 Karacabey Birlikspor 32 8 9 15 54 56 −2 33
15 Kartalspor 32 9 5 18 27 42 −15 32
16 Cizrespor 32 7 11 14 22 41 −19 32 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 32 7 10 15 42 51 −9 31
18 Kütahyaspor 32 6 11 15 34 59 −25 29
19 Manavgatspor 32 4 13 15 24 49 −25 25

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