Bahçeli, füzeler havada uçuyor hedef Türkiye’dir

MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul Yenikapı’daki miting alanında partililerine seslendi.. Bahçeli, “Füzeler havalarda uçuşuyor, ülkeler tuzağa düşürülüyor, sınırlar değişiyor, Türkiye asıl hedeftir. Bir olmalıyız, hep birlikte Türkiye’yi müdafa etmeliyiz” dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Yenikapı mitinginde yaptığı konuşmada CHP, HDP, Kandil ve 367 Sabih‘e yüklendi.

MHP NEREDE HALA ANLAMIYOR MUSUNUZ?

MHP nerede? diye soran aymazlar var. Ekranlardan hezeyan saçıyorlar. MHP halkın bağrında hala anlamıyor musunuz?

MHP, PKK’nın yanında olamaz diyerek koalisyona taviz vermedik. Bekamız çok ciddi risk altında diyerek sistem sorunu çözülmeli dedik. Vagon denilerek saldırıya geçildi.

Bizi anlamak istemeyenler zannediyor ki, pes edeceğiz. Bizim bileğimizi bükemezler. Bize diş geçiremezler. 15 Temmuz’da bir felaket yaşadık. İşgalden son anda kurtulduk. Tekfur artıkları, Haçlı devşirmeleri 15 Temmuz’da yeniden saldırdı. Milli ruh ayağa kalktı. İşgali dağıttı.