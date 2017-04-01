15 Temmuz gecesi Kartal Köprüsünden halkın arasına dalan askeri aracın çarpması sonucu bazı vatandaşların

Darbe girişiminde Kartal Köprüsü ve Samandıra’ya çıkan askerler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

30’u tutuklu 117 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, vatandaşın müdahalesi sonucu olay yerinden kaçmaya çalışan askeri aracın halkın arasına dalması ve bir askerin de teslim olmamak için polise silah çekmesi sonucu 11 vatandaşın yaralandığı belirtildi.

15 Temmuz darbe girişiminde Kartal Köprüsü ve Samandıra Gişelerde yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak, 30’u tutuklu 117 şüpheli hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, silahla kasten yaralama” suçlarından iddianame hazırlandı. İddianamede, olaylarda yaralanan 11 vatandaş ise müşteki olarak yer aldı.

Motorlu Piyade Alayı Komutanlığı ve Kara Harp Akademisi personelleri olan şüphelilerin 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe kalkışmasına bilerek ve isteyerek iştirak ettikleri, darbe kalkışması faaliyetleri kapsamında 23. Motorlu Piyade Alayı, Kartal Köprüsü ve Samandıra Gişelerinde görev aldıkları belirtildi. Stratejik öneme sahip olan Kartal Köprüsü ve Samandıra Gişelerini kontrol altında tutmaya, söz konusu bölgedeki trafik akışını kontrol etmeye çalışan bazı şüphelilerle, Kartal Köprüsüne intikal eden bir kısım şüphelilerin ayrıca, kalkışmaya tepki göstermek ve engel olmak amacıyla çevrelerinde toplanan bazı vatandaşları kasten yaraladıkları ifade edildi.

Motorlu Piyade Alayı’nın, Sancaktepe General İsmail Hakkı Tunaboylu Kışlasında bulunmakta olup, Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme (KOKTOD) görevi üstlenen askeri birliklerden birisi olduğu vurgulanan iddianamede, 23. Motorlu Piyade Alayının içerisinde yer alan 3. Taburun Komutanının, Silivri Ceza ve Tutukevi Kampüsünde intihar eden Yarbay İsmail Çakmak olduğu hatırlatıldı.

İddianamede, hakkında ayrı bir soruşturma yürütülen 23. Motorize Piyade Alay Komutanı Albay Ömer Faruk Özkese’nin darbe kalkışması öncesinde 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında (Maltepe) gerçekleştirilen toplantıya katılanlar arasında bulunduğu ve toplantıya üniformalı olarak gelen tek kişinin Özkese olduğu bilgisine yer verildi.

“Whatsapp grubuna ‘Sıkıyönetim direktifi geldi’ mesajı attım”

Motorlu Alay Komutanı Ömer Faruk Özkese’nin şüpheli sıfatıyla alınan ifadesinde, olay tarihinde genelkurmaydan gelen mesaj emri üzerine birliğini alarm durumuna geçirdiğini ve Sancaktepe’de bulunan birliğinden bir bölüğü Kartal Köprüsü üzerine, diğer bir bölüğü de Samandıra gişelerinin olduğu bölgeye gönderdiğini söyledi. Her iki bölük tam çıkmak üzereyken Kara Harp Akademilerinden başlarında bir binbaşı öğretim görevlisi olmak üzere diğerleri öğrenci subay toplam 16 subayın birliğe geldiğini ve binbaşının verilen emir üzerine takviye amacıyla geldiklerini söylediğini belirten şüpheli Özkese, “Gelmeleri benim olayların terör olayları olduğu kanaatini pekiştirdi. Her iki sevk ettiğim unsur piyade unsurlarıydı, land araçlarıyla silahlı bir şekilde her iki noktaya intikal ettiler, başlarında ise tabur komutanı İsmail Çakmak’ı görevlendirdim. Her iki unsurun çıkış saati 23.20 sıralarıydı. Genelkurmay’dan ise direktif 23.00’da geldi. Yaklaşık 00.00 sıralarında Akademiden gelen unsurların yarısı ile beraber her iki birliği denetlemeye gittim. Olay tarihinde oluşturulan whatsapp grubuna ’sıkıyönetim direktifi geldi’ ibareli mesaj attığım doğrudur. Whatsapp grubundaki yazışmalardan ise saat 03.00 sıralarında sevk ettiğim her iki unsuru alaya geri çektikten sonra telefonuma bakınca haberdar oldum” dediği belirtildi.

ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi

“Benim unsur sevk ettiğim her iki noktada herhangi bir şekilde ölüm, yaralanma veya mala zarar verme olayları olmamıştır” diyen Özkese’nin ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiği, makam odasında yapılan aramada ise 3 sayfa sıkıyönetim direktifi konulu mesaj, 14 sayfa gizli ibareli atama listesi, 10 sayfa sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesi bulunduğu belirtildi.

Polisler ve vatandaşlar aracın etrafını sardı

İddianamede şüphelilerin bölük komutanlarının emriyle hazırlanan birliklerin Kartal Köprüsündeki faaliyetleri gerçekleştirmesi için alaydan çıkış yaptıkları, Harp Akademileri Komutanlığında görevli kurmay öğrenci olan şüphelilerin de buradaki faaliyetler çerçevesinde emir komutayı almak ve faaliyetleri sevk ve idare etmek amacıyla Kartal Köprüsüne geldikleri anlatılarak, D-100 Karayolu Kartal Köprüsünün geliş gidiş istikametinin askerler tarafından trafiğe kapatıldığı, emniyet mensuplarının olay yerine intikal ettiği, öte yandan, vatandaşların da Kartal Köprüsüne ulaştıkları ve askeri araçların etraflarını sardıkları, köprüyü trafiğe kapatan askeri birliğe müdahale ettikleri, bir kısım askeri personelin geldikleri araçlarla olay yerinden ayrıldıkları, askeri araçta bulunan diğer şüphelilerin vatandaşların ve diğer güvenlik kuvvetlerinin elinden kurtulmak amacıyla Kartal Köprüsünden Kartal ilçe merkezine doğru hızla hareket ettikleri kaydedildi.

Askeri araç kaçabilmek için halk arasına daldı

Aracın kalabalık halk kitlesinin içerisine daldığı, 100 metre kadar gittikten sonra durmak zorunda kaldığı, aracın tekrar hareket etmek için geri-ileri manevralar yaptığı, bu olaylar sırasında askeri aracın çarpması sonucu bazı vatandaşların yaralandıkları muhafaza edilen şüpheliler Rüstem Üstünel’in tabancasını teslim etmek istemediği ve polise doğrulttuğu, görevli polis memurlarının silaha müdahale ettikleri ancak şüphelinin silahını ateşlediği, bu olay nedeniyle 6 kişinin çeşitli şekillerde yaralandıkları anlatıldı.

İHA