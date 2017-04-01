15 Temmuz gecesi Kartal Köprüsünden halkın arasına dalan askeri aracın çarpması sonucu bazı vatandaşların

Darbe girişiminde Kartal Köprüsü ve Samandıra’ya çıkan askerler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
30’u tutuklu 117 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, vatandaşın müdahalesi sonucu olay yerinden kaçmaya çalışan askeri aracın halkın arasına dalması ve bir askerin de teslim olmamak için polise silah çekmesi sonucu 11 vatandaşın yaralandığı belirtildi.
15 Temmuz darbe girişiminde Kartal Köprüsü ve Samandıra Gişelerde yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak, 30’u tutuklu 117 şüpheli hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, silahla kasten yaralama” suçlarından iddianame hazırlandı. İddianamede, olaylarda yaralanan 11 vatandaş ise müşteki olarak yer aldı.
İddianamede, hakkında ayrı bir soruşturma yürütülen 23. Motorize Piyade Alay Komutanı Albay Ömer Faruk Özkese’nin darbe kalkışması öncesinde 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında (Maltepe) gerçekleştirilen toplantıya katılanlar arasında bulunduğu ve toplantıya üniformalı olarak gelen tek kişinin Özkese olduğu bilgisine yer verildi.
“Whatsapp grubuna ‘Sıkıyönetim direktifi geldi’ mesajı attım”
ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi
“Benim unsur sevk ettiğim her iki noktada herhangi bir şekilde ölüm, yaralanma veya mala zarar verme olayları olmamıştır” diyen Özkese’nin ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiği, makam odasında yapılan aramada ise 3 sayfa sıkıyönetim direktifi konulu mesaj, 14 sayfa gizli ibareli atama listesi, 10 sayfa sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesi bulunduğu belirtildi.
Polisler ve vatandaşlar aracın etrafını sardı
İddianamede şüphelilerin bölük komutanlarının emriyle hazırlanan birliklerin Kartal Köprüsündeki faaliyetleri gerçekleştirmesi için alaydan çıkış yaptıkları, Harp Akademileri Komutanlığında görevli kurmay öğrenci olan şüphelilerin de buradaki faaliyetler çerçevesinde emir komutayı almak ve faaliyetleri sevk ve idare etmek amacıyla Kartal Köprüsüne geldikleri anlatılarak, D-100 Karayolu Kartal Köprüsünün geliş gidiş istikametinin askerler tarafından trafiğe kapatıldığı, emniyet mensuplarının olay yerine intikal ettiği, öte yandan, vatandaşların da Kartal Köprüsüne ulaştıkları ve askeri araçların etraflarını sardıkları, köprüyü trafiğe kapatan askeri birliğe müdahale ettikleri, bir kısım askeri personelin geldikleri araçlarla olay yerinden ayrıldıkları, askeri araçta bulunan diğer şüphelilerin vatandaşların ve diğer güvenlik kuvvetlerinin elinden kurtulmak amacıyla Kartal Köprüsünden Kartal ilçe merkezine doğru hızla hareket ettikleri kaydedildi.
Askeri araç kaçabilmek için halk arasına daldı
Aracın kalabalık halk kitlesinin içerisine daldığı, 100 metre kadar gittikten sonra durmak zorunda kaldığı, aracın tekrar hareket etmek için geri-ileri manevralar yaptığı, bu olaylar sırasında askeri aracın çarpması sonucu bazı vatandaşların yaralandıkları muhafaza edilen şüpheliler Rüstem Üstünel’in tabancasını teslim etmek istemediği ve polise doğrulttuğu, görevli polis memurlarının silaha müdahale ettikleri ancak şüphelinin silahını ateşlediği, bu olay nedeniyle 6 kişinin çeşitli şekillerde yaralandıkları anlatıldı.
İHA
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld. (X)
|32
|18
|11
|3
|48
|19
|+29
|65
|2017-18 2. Lig
|2
|Altay
|32
|16
|12
|4
|59
|32
|+27
|60
|Play-off
|3
|Kocaelispor
|32
|15
|12
|5
|53
|31
|+22
|57
|4
|Ankara Demirspor
|32
|14
|13
|5
|51
|34
|+17
|55
|5
|Çorum Bld.
|33
|15
|9
|9
|44
|27
|+17
|54
|6
|Gölcükspor
|32
|13
|11
|8
|38
|35
|+3
|50
|7
|Van Bş. Bld.
|33
|12
|11
|10
|34
|36
|−2
|47
|8
|Kızılcabölükspor
|33
|11
|12
|10
|36
|36
|0
|45
|9
|24 Erzincanspor
|32
|11
|11
|10
|37
|30
|+7
|44
|10
|Bayburt GÖİ
|32
|11
|11
|10
|38
|33
|+5
|44
|11
|Kozan Bld.
|32
|9
|12
|11
|34
|38
|−4
|39
|12
|Erzin Bld.
|33
|10
|9
|14
|35
|47
|−12
|39
|13
|Tekirdağspor
|32
|8
|11
|13
|29
|43
|−14
|35
|14
|Karacabey Birlikspor
|32
|8
|9
|15
|54
|56
|−2
|33
|15
|Kartalspor
|32
|9
|5
|18
|27
|42
|−15
|32
|16
|Cizrespor
|32
|7
|11
|14
|22
|41
|−19
|32
|2017-18 BAL
|17
|Beylerbeyi
|32
|7
|10
|15
|42
|51
|−9
|31
|18
|Kütahyaspor
|32
|6
|11
|15
|34
|59
|−25
|29
|19
|Manavgatspor
|32
|4
|13
|15
|24
|49
|−25
|25
Bir Cevap Yazın