Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı’da milyonlara “Evet” diye haykırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı’daki mitingde milyonlara hitap etti. Büyük zorluklar yaşayarak bu günlere geldiğimizi vurgulayan Erdoğan: ‘Seçimler her 5 yılda bir yapılmış olsaydı topu topu 15-20 hükümet kurulacaktı. Hala bakıyorsunuz karşımızdakiler bir şeyi temelsiz şekilde savunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul 16 Nisan’da ‘evet’ diyerek 15 Temmuz’da bu ülkeyi işgal etmeye çalışanların taşeronluğunu yapan FETÖ hainlerinin kökünü kurutmaya hazır mı? İstanbul PKK terör örgütünün kökünü kazımaya hazır mı? İstanbul ‘evet’ diyerek DEAŞ denen katliam makinesinin, DHKPC denen cinayet şebekesinin kökünü kurutmaya hazır mı? İstanbul FETÖ’nün avukatlığına soyunan CHP yönetimine dersini vermeye hazır mı?” dedi.

Evet Platformu” tarafından düzenlenen Büyük İstanbul Buluşması, vatandaşların yoğun ilgisiyle başladı. Mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli, Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, siyasiler ve vatandaşlar katıldı.

Mitingde kürsüye eşi Emine Erdoğan ile birlikte çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalabalığı selamladı.

Mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’u şiirlerle anlatarak, “İstanbul Türkiye’dir, Türkiye İstanbul. Bugün İstanbul bir başka güzel. Bugün Yenikapı bir başka güzel. İnanıyorum ki yarın da bir başka güzel olacak. Çünkü ‘evet’ler semaya yükseliyor. İnşallah haftaya Pazar sandıklar ‘evet’ ile bir başka güzel. Yenikapı’dan nüfusumuzun yüzde 20’sini sinesinde yaşatan İstanbul’u sevgiyle selamlıyorum” diye konuştu.

“16 Nisan’da İstanbul FETÖ’nün, PKK’nın, DEAŞ’ın, DHKP-C’nin kökünü kurutmaya hazır mı”

16 Nisan’da anayasa değişikliğinin kabul edilmesinden daha büyük bir sorumlulukla karşı karşıya olduklarını söyleyen Erdoğan, “İstanbul öyle bir ‘evet’ demeli ki 99 yıl önce bu mübarek şehir ayaklarla kirletenlerden başlayarak Türkiye’ye kem gözle bakan kim varsa hepsinin yüreği titremeli. İstanbul 16 Nisan’da ‘evet’ diyerek hala 99 yıl öncesindeki o kara günlerin hayaliyle yanıp tutuşanlara dersini vermeye hazır mı? İstanbul 16 Nisan’da ‘evet’ diyerek 15 Temmuz’da bu ülkeyi işgal etmeye çalışanların taşeronluğunu yapan FETÖ hainlerinin kökünü kurutmaya hazır mı? İstanbul PKK terör örgütünün kökünü kazımaya hazır mı? İstanbul ‘evet’ diyerek DEAŞ denen katliam makinesinin, DHKPC denen cinayet şebekesinin kökünü kurutmaya hazır mı? İstanbul FETÖ’nün avukatlığına soyunan CHP yönetimine dersini vermeye hazır mı? İstanbul, bir kısım Avrupa ülkelerine ‘Avrupa Avrupa duy sesimizi’ demeye hazır mı?” ifadelerini kullandı.

“Kontrollü koltukta oturan, her işin o şekilde yürüdüğünü sanır”

“15 Temmuz gecesi 03.30 gibi Atatürk havalimanın indiğimde beni on binlerce kişi tarafından karşılandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aynı gece benden 3-3,5 saat önce CHP Genel başkanı gelmişti. Kendi ifadesiyle 23-23.30 gibi. Havalimanına gelmiş. Bakıyor ortalık karışık. Ortalığın karışık olduğunu görünce Bakırköy Belediye Başkanının evine gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanı Marmaris’ten çıktığında beni haberdar etseydi bende oraya gelirdim diyor. Biz tüm Türkiye’ye çağrımızı yaptık. Sende çıkıp gelseydin. Demek ki bundan sonra Kılıçdaroğlu’na iade i taahhütlü çağrı yapmak lazım. Darbe olduğunda tankların üzerine ilk ben çıkarım diyen bu. Bunlarda yürek diye bir şey yok. Sonra çıkıp, utanmadan bir şey daha söylüyor; ‘Bu kontrollü darbedir’ diyor. Ey Kılıçdaroğlu, bu ifade var ya şehitlerimizin ruhunu muazzep edecektir, yakınlarımızın ve gazilerimizin yüreğini kanatacak laflardır bunlar. Kontrollü koltukta oturan, her işin o şekilde yürüdüğünü sanır. Kasetle geldi ya kontrollü koltuk… Çünkü bu kasetle oraya gelmiş olan bir kişi. 7 seçim kaybettin, şimdi 8’inciye hazırlanıyor ama inanın yine gitmez, gitmez. Koltuk kontrollü fakat ne olursa olsun, biz onlara rağmen yolumuza devam edeceğiz. CHP’ye gönül vermiş kardeşlerim için üzülüyorum, fikirlerimiz uymasa da bu kardeşlerimizin Kılıçdaroğlu gibi bir felakete maruz kalması gerçekten üzüntü verici. Onun için diyorum ki 16 Nisan, CHP’ye gönül vermiş kardeşlerimin de günüdür. Gelin bu adamdan kurtulun. 16 Nisan’da şöyle rekor bir evet oranına ulaşmamız halinde artık bu zatın yerinde oturamayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Bir gün FETÖ’nün borazanlığını yapan, ertesi gün PKK seviciliğine soyunan, bir sonraki gün başka bir terör örgütünün avukatlığını üstlenen parti, cumhuriyetin partisi olamaz” diyen Erdoğan, “Cumhuriyetin sahibi cumhurdur, millettir. Bunların her şeyden önce millete ve milli iradeye saygısı yok. Bu partinin bir milletvekili çıkar ‘evet verenleri İzmir’de denize dökmekten’ söz eder. Diğeri ondan aşağı kalmamak için ‘hayır çıkarsa düşmanı İzmir’den denize dökmüş kadar sevineceklerini’ söyler. Güya bu da deneyimli. Deneyimlisi öyle, deneyimsizi böyle. CHP milletvekillerinin bu halk oylaması kampanyası döneminde sokakta vatandaşı tehdit etmekten, kahvede darp etmeye kadar sergilemedikleri rezalet kalmadı. Böyle genel başkanların böyle milletvekilleri olur” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Trabzon’da partili cumhurbaşkanının tarafız olmayacağı yönündeki sözlerini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün partili cumhurbaşkanını eleştiriyor. Senin geçmişinde bunlar var. Sanki CHP’nin geçmişini hiç okumamış, İsmet İnönü hem Cumhurbaşkanı hem CHP genel başkanı değil miydi. Demek ki sen geçmişinden rahatsızsın” dedi.

“Biz bunların hepsini aştık, aşıyoruz ve aşacağız”

Seçim dönemlerinde yurt dışında kampanya yapılması yeni bir durum olmadığı halde bu seçimde bu engellemelerin yaşandığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ne yaparlarsa yapsınlar biz bunların hepsini aştık, aşıyoruz ve aşacağız. 40 yıldır siyasetin içindeyim. 40 yıldır bu tür çalışmaların yapıldığını biliyorum. Peki bu defa niye böyle telaşlı bir engelleme çabasıyla karşı karşıya kaldık? Çünkü bu halk oylamasının alelade bir seçim olmadığını, Türkiye’nin geleceği için bir dönüm noktası niteliği taşıdığını çok iyi biliyorlar” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım birlikte kalabalığı selamladı.