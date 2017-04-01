eski CHP’liler referandumda “Evet” diyeceklerini açıkladılar

CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan, “Cumhuriyet kadını olarak, ekibim ile birlikte yeni anayasaya ‘evet’ diyeceğiz” dedi.

Atılgan, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un “Evet çıkarsa hepinizi denize dökeriz” sözlerini eleştiren Atılgan, “Ülkenin ve Türk milletinin geçirdiği bu zor günlerde, ayrıştırıcı ve nefret dili kullanan Sayın Bozkurt, Türkiye Cumhuriyetinin kurucu iradesine ters düşmektedir” ifadelerini kullandı.

“Atatürk, küresel güçler ile savaşmış, emperyalist ve işgalci kuvvetleri, ülkemizden kovmuştur” diyen Atılgan, ”Onların taşeron kölelerini de ait olduğu yere gömmüştür” şeklinde konuştu. Türkiye’nin bir önceki yüzyılda mücadele ettiği Kurtuluş Savaşı’nın, içinde yaşanılan bu süreçte de verildiğinin altını çizen Atılgan, Atatürkçü ve devletçi kadroların Kuvayı Milliye ruhunda bir duruş sergilemesi gerektiğini kaydetti.

“Yeni anayasaya ‘evet’ diyeceğiz”

Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Genel Başkanı Hasan Cengiz’in yurt genelinde düzenlediği “yeni anayasaya evet” programlarına destek vereceğinin altını çizen Atılgan,”Cumhuriyet kadını olarak, ekibim ile birlikte yeni anayasaya ‘evet’ diyeceğiz” dedi. 11 Dönem CHP Parti Meclisi üyeliği yaptığını hatırlatan Atılgan, geçen dönem ise partisinin kadın kolları başkanlığı yaptığını ifade etti. 1970’li yıllardan beri aralıksız CHP‘de siyaset yaptığını dile getiren Atılgan, CHP’nin Atatürk’ün çizgisinden uzaklaştığını savundu.

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmalıyız”

Atılgan, şunları kaydetti:

“Atatürk, iç ve dış tehditlerin olduğu bir dönemde halkımızı örgütledi ve işgalci kuvvetler ile mücadele etti. Böyle bir dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmalıyız ve desteklerimizi esirgememeliyiz.”