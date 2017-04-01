Maltepe’nin faaliyetlerine meclisten onay

Maltepe Belediyesi’nin 2016 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Belediyenin faaliyetleri ile ilgili bir sunum yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç; “Sosyal demokrat ve insan odaklı belediyeciliğin gereği olarak insana dokunan projelere imza attığımız için gururluyum” dedi.

Maltepe Belediye Meclisi, Nisan Ayı 3. oturumu için toplandı. Maltepe Belediyesi’nin 2016 yılı faaliyet raporunun oy çokluğuyla kabul edildiği toplantıda Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediyenin faaliyetlerine ilişkin bir sunum yaptı. “Söz yetki ve karar Maltepelilerin” diyerek yola çıktıklarını belirten Kılıç; “Göreve geldiğimizde ilk işimiz 18 mahallemizde halk kürsüleri kurarak katılımcı demokrasiyi hayata geçirmek oldu” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE TÜRKİYE MODELİ

“Ada bazlı yerinde dönüşüm modeli” ile kentsel dönüşümde bir Türkiye modeli yarattıklarını belirten Kılıç; “40 yıldır kangren haline gelen Gülsuyu ve Gülensu’nun imar sorununu çözüme kavuşturduk. Bu anlamda Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük mahallelerinin 1/5000’lik imar planlarının İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliği ile kabul eden meclis üyelerine ve İBB Başkanı Kadir Topbaş’a teşekkür ederim” diye konuştu.

“HOŞGÖRÜ KÜLTÜRÜ KAZANDIRDIK”

Park ve Bahçeler’den Fen İşlerine, Kültür’den Kadın, Aile ve Engelli hizmetlerine kadar pek çok alanda yaptıkları hizmetlere de değinen Kılıç; Belediyecilik sadece çöp toplamak, asfalt dökmek, çiçek dikmek demek değildir. Sosyal demokrat ve insan odaklı belediyeciliğin gereği olarak insana dokunan projelere çalışmalara imza attığımız için gururluyum. Farklı düşüncelerde olsak bile bu kent için bir araya gelme anlayışımız sayesinde, hoş görü kültürü tüm Maltepelilere rahat ve huzurlu bir kent armağan etti. Maltepe’deki tüm siyasi parti temsilcilerine bu anlamda teşekkür ederim” diye konuştu.

“MALTEPE’YE 7 ÖDÜL KAZANDIRDIK”

Maltepe Belediyesi değişim projeleriyle kültür-sanat, kentsel yenilenme ve kadın istihdamı alanında 7 ödül kazandıklarına da değinen Kılıç; “Gülsuyu-Gülensu Kentsel Yenilenme Projesi ile “Altın Arı Belediyecilik Ödülü” Tarihi Beşçeşmeler Meydanı’nda gerçekleştirilen yontubezek tekniği ile dönüşüm projesiyle Marmara Belediyeler Birliği’nin Altın Karınca Belediyecilik Ödülü, Kadın Girişimcilik Mutfağı ve Bağımsız Mutluluk Merkezi projeleriyle Genç Liderler ve Girişimciler Derneği’nin “Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülünü, M’Expo projesi ile “SODEM Yerel Yönetim Ödülü” ve Belediye Oskarı, Maltepe Belediye Tiyatrosu ile tiyatro seyircilerinin platformu “Direklerarası Seyirci Ödülü kazandık” dedi.

“SÜREYYA İLMEN PAŞA KÜLTÜR MERKEZİ”

Maltepe Belediyesi’nin 2016 yılı faaliyet raporunun oy çokluğuyla kabul edildiği meclis oturumunun bir diğer gündem maddesi ise Küçükyalı Kültür Merkezi’nin adının Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezi olarak değiştirilmesi oldu. Gündem maddesi CHP ve AKP’li meclis üyelerinin oy birliği ile mecliste kabul edildi.