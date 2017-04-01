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Çekmeköy Belediyesinden Iğdır’a yardım eli
Çekmeköy Belediyesinden Iğdır’a yardım eli

Çekmeköy Belediyesi, kardeş şehir olduğu Iğdır’ın Tuzluca ve Hoşhaber ilçelerine iki tır yardım malzemesi gönderdi.

Çekmeköy Belediyesi, terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık yaptığı için kayyum atanan ve kayyum atandıktan sonra kardeş belediye olduğu Iğdır’ın Tuzluca ve Hoşhaber belediyelerine iki tır dolusu yardım malzemesi gönderdi. Çekmeköy Belediyesinde tırların gönderilmesi amacıyla tören düzenlendi. Törene Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ile belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Başkan Poyraz, “Bundan önce halkın seçtiği oradaki yöneticiler halka hizmet etmeyi bir kenara bırakıp çukur kazmakla, terör örgütlerine yardım ve yataklık etmenin dışında maalesef hiçbir hizmeti vatandaşlarımızla buluşturmamış. Buralara kayyumlar atandı. Kayyumlarla kardeş olduk. Aramızda köprü kurduk. Biz de Tuzluca ve Hoşhaber ilçemizin kardeşi olduk. Hizmetle oradaki vatandaşlarımızı tanıştıracağız. Çekmeköy’e hizmet etmekten ne kadar mutluysam oralara da hizmet etmekten o kadar mutluyum” dedi.

 

Yapılan konuşmaların ardından iki tır, Iğdır’ın Hoşhaber ve Tuzluca ilçelerine uğurlandı.

📆 07 Nisan 2017 Cuma 15:50   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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10 Bayburt GÖİ 32 11 11 10 38 33 +5 44
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14 Karacabey Birlikspor 32 8 9 15 54 56 −2 33
15 Kartalspor 32 9 5 18 27 42 −15 32
16 Cizrespor 32 7 11 14 22 41 −19 32 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 32 7 10 15 42 51 −9 31
18 Kütahyaspor 32 6 11 15 34 59 −25 29
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