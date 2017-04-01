Özel Eğitim Öğrencilerine Ağız Ve Diş Taraması Yapıldı

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün başlattığı proje ile Kartal’daki ilk ve orta öğretim kurumlarında özel eğitim öğrencilerine yönelik ağız ve diş taraması başlatıldı. Proje kapsamında Kartal Orhantepe’de bulunan Hüseyin Saim Ekim Ortaokulu ile Atalar Mahallesi’nde bulunan Şehit Timur Aktimur İlköğretim Okulu özel eğitim sınıfı öğrencileri, pedodontist (Çocuk Diş Hekimi) ve genel anestezi uzmanı tarafından muayene edildi. Yapılan tarama sonucunda ağız ve diş problemi bulunan çocukların aileleri, çocukların Kartal Belediyesi’ne bağlı Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde ücretsiz tedavilerinin yapılabileceği konusunda bilgilendirildi.

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün Kartal’daki okullarda başlattığı sağlık taramalarından, bu kez özel eğitim gören öğrenciler faydalandı. Diş bakımlarını yaptırmak konusunda farklı zorluklar yaşayan özel eğitim sınıfı öğrencilerinin sorunlarını tespit etmek isteyen Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Kartal’da iki okulda ağız ve diş taraması gerçekleştirdi. Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Nuray Sancaklı’nın da yer aldığı tarama ekibi, Kartal Orhantepe Hüseyin Saim Ekim Ortaokulu ile Atalar Şehit Timur Aktimur İlköğretim okullarındaki özel eğitim sınıfı öğrencilerinin ağız ve dişlerinin kontrolünü gerçekleştirdi. Pedodontist, diş hekimi ve genel anestezi uzmanı tarafından kontrol edilen çocukların ailelerine de çocukların sağlık durumu ile ilgili bilgi verildi. Dişlerine çürük, dolgu, kanal tedavisi ve benzeri tedaviler yapılması gereken çocukların, Kartal Belediyesi’ne bağlı Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde ücretsiz tedavi edilebileceğini ailelerine bildiren Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Nuray Sancaklı, aileler ile iletişim bilgilerini paylaştı. Hüseyin Saim Ekim Ortaokulu’nda 9, Atalar Şehit Timur Aktimur İlköğretim Okulu’nda ise 11 özel eğitim öğrencisinin ağız ve diş taramasını gerçekleştiren Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, özel eğitim öğrencilerinin bazen diğer öğrenciler gibi gerekli diş bakımlarını yapamadıklarını hatırlatarak, söz konusu taramanın bu nedenle çok önemli olduğunu belirtti. Ağız ve diş taraması yapılan özel eğitim sınıfı öğrencilerine diş macunu ve diş fırçası da hediye edildi.