İrfan Değirmenci 8 Nisan’da Kartal’da

Gazeteci – televizyon habercisi İrfan Değirmenci, Kartal Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kolları ve Kartal Belediyesi işbirliği ile düzenlenen ‘Türkiye’nin Gündemi’ adlı panelde Kartallılarla buluşacak. 8 Nisan 2017 Cumartesi günü saat 18.00’de Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek panelde Türkiye’de yaşanan son olaylar masaya yatırılacak.
Tarih: 8 Nisan 2017
Yer: Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi
Saat: 18.00
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld. (X)
|32
|18
|11
|3
|48
|19
|+29
|65
|2017-18 2. Lig
|2
|Altay
|32
|16
|12
|4
|59
|32
|+27
|60
|Play-off
|3
|Kocaelispor
|32
|15
|12
|5
|53
|31
|+22
|57
|4
|Ankara Demirspor
|32
|14
|13
|5
|51
|34
|+17
|55
|5
|Çorum Bld.
|33
|15
|9
|9
|44
|27
|+17
|54
|6
|Gölcükspor
|32
|13
|11
|8
|38
|35
|+3
|50
|7
|Van Bş. Bld.
|33
|12
|11
|10
|34
|36
|−2
|47
|8
|Kızılcabölükspor
|33
|11
|12
|10
|36
|36
|0
|45
|9
|24 Erzincanspor
|32
|11
|11
|10
|37
|30
|+7
|44
|10
|Bayburt GÖİ
|32
|11
|11
|10
|38
|33
|+5
|44
|11
|Kozan Bld.
|32
|9
|12
|11
|34
|38
|−4
|39
|12
|Erzin Bld.
|33
|10
|9
|14
|35
|47
|−12
|39
|13
|Tekirdağspor
|32
|8
|11
|13
|29
|43
|−14
|35
|14
|Karacabey Birlikspor
|32
|8
|9
|15
|54
|56
|−2
|33
|15
|Kartalspor
|32
|9
|5
|18
|27
|42
|−15
|32
|16
|Cizrespor
|32
|7
|11
|14
|22
|41
|−19
|32
|2017-18 BAL
|17
|Beylerbeyi
|32
|7
|10
|15
|42
|51
|−9
|31
|18
|Kütahyaspor
|32
|6
|11
|15
|34
|59
|−25
|29
|19
|Manavgatspor
|32
|4
|13
|15
|24
|49
|−25
|25
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