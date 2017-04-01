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İrfan Değirmenci 8 Nisan’da Kartal’da
İrfan Değirmenci 8 Nisan’da Kartal’da

Gazeteci – televizyon habercisi İrfan Değirmenci, Kartal Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kolları ve Kartal Belediyesi işbirliği ile düzenlenen ‘Türkiye’nin Gündemi’ adlı panelde Kartallılarla buluşacak. 8 Nisan 2017 Cumartesi günü saat 18.00’de Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek panelde Türkiye’de yaşanan son olaylar masaya yatırılacak.

 

Tarih: 8 Nisan 2017

Yer: Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

Saat: 18.00

📆 07 Nisan 2017 Cuma 14:39   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 32 18 11 3 48 19 +29 65 2017-18 2. Lig
2 Altay 32 16 12 4 59 32 +27 60 Play-off
3 Kocaelispor 32 15 12 5 53 31 +22 57
4 Ankara Demirspor 32 14 13 5 51 34 +17 55
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 32 13 11 8 38 35 +3 50
7 Van Bş. Bld. 33 12 11 10 34 36 −2 47
8 Kızılcabölükspor 33 11 12 10 36 36 0 45
9 24 Erzincanspor 32 11 11 10 37 30 +7 44
10 Bayburt GÖİ 32 11 11 10 38 33 +5 44
11 Kozan Bld. 32 9 12 11 34 38 −4 39
12 Erzin Bld. 33 10 9 14 35 47 −12 39
13 Tekirdağspor 32 8 11 13 29 43 −14 35
14 Karacabey Birlikspor 32 8 9 15 54 56 −2 33
15 Kartalspor 32 9 5 18 27 42 −15 32
16 Cizrespor 32 7 11 14 22 41 −19 32 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 32 7 10 15 42 51 −9 31
18 Kütahyaspor 32 6 11 15 34 59 −25 29
19 Manavgatspor 32 4 13 15 24 49 −25 25

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