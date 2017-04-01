Başkan Altınok Öz’den ‘Oksijen’ Benzetmesi

BAŞKAN ALTINOK ÖZ KARTAL’DA YAŞAYAN SİNOP VE ELAZIĞLILARLA BULUŞTU.

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Sinop İli ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Başkan Altınok Öz’ün ilk durağı, Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen akşam yemeği oldu. Geceye, Başkan Altınok Öz’ün yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan, CHP Kartal İlçe Başkanı Erdal Kıskanç, Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, Elazığ Dernekler Federasyonu Başkanı Faik İçmeli, Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer İçmeli ve çok sayıda birim müdürü katıldı.

CHP’li Vekilden Trump Örneği

CHP Milletvekili Ali Özcan, burada yaptığı konuşmada, demokratik bir ülke için denetleme sisteminin önemine dikkat çekti. Amerika’da uygulanan başkanlık sisteminden örnek veren Özcan, ABD Başkanı Donald Trump’ın yargı tarafından denetlenebildiğini ve durdurabildiğini vurguladı. CHP Milletvekili, Türkiye’de referanduma götürülecek olan başkanlık teklifinde böyle bir denetleme mekanizması olmadığına dikkat çekerek, 16 Nisan’da gerçekleşecek referandumda vatandaşların bu bilinçle oy kullanmaları gerektiğini söyledi. Özcan, anayasa referandumunun partiler üstü bir seçim olduğunu da sözlerine ekledi.

Başkan Altınok Öz’den ‘Oksijen’ Benzetmesi

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz de düzenlenen gecede vatandaşlara hitap etti. Konuşmasının başında Elazığlı vatandaşlarla bir araya gelmekten dolayı yaşadığı mutluluğu ifade eden Başkan Altınok Öz, Türkiye’nin çok önemli günlerden geçtiğini söyledi. Hayatta bazı güzelliklerin öneminin, kaybedildiği zaman anlaşıldığını belirten Başkan Altınok Öz, insan için oksijen ne kadar önemliyse, ülkeler için de demokrasinin o derece önemli olduğunu kaydetti.

Sinoplu Vatandaşlardan Başkan Altınok Öz’e Yoğun İlgi

Başkan Altınok Öz’ün buradan sonraki durağı ise Sinop İli ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği oldu. Dernek ziyaretinde Başkan Altınok Öz’e, eşi Feray Öz de eşlik etti. Kartal Sinoplular Derneği Başkanı Cihat Uygun ve Sinoplu vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Altınok Öz, burada vatandaşlarla uzun süre sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Ziyaret boyunca vatandaşların Başkan Altınok Öz’e yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti.