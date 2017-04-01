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Sultanbeyli-Mecidiyeköy Arası 67 Dakika
Sultanbeyli-Mecidiyeköy Arası 67 Dakika

Metronun Çalışmaları Başlıyor.

Bu dönem içerisinde hizmete girecek olan metro projesinin çalışmaları başlıyor.

Sultanbeyli her alanda gelişiyor, kalkınıyor. Ulaşımdan eğitime, kültürden sanata birçok alanda gelişmeler yaşanıyor. Son olarak ilçe halkının merakla beklediği metro projesi için de çalışmalar hız kazandı. Mayıs ayı içerisinde temel atma töreni gerçekleşecek. Hasanpaşa Saat Kulesi bölgesi ve Çeşme Köprülü Kavşağı bölgesine durakların yerini belirten totemler yerleştirildi.

Sultanbeyli-Mecidiyeköy Arası 67 Dakika

Sultanbeyli’den metroya binen bir kişi; Çekmeköy’e 16, Ümraniye’ye 34, Kadıköy’e 54, Üsküdar’a 46, Yenikapı’ya 50, Taksim’e 57.5 ve Mecidiyeköy’e de 67 dakikada ulaşacak. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin metroyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemizde ulaşım alanında son dönemde birçok güzel gelişme yaşandı. İETT ile yaptığımız görüşmeler sayesinde ilçemize gelen otobüs sayılarını ve sefer sayılarını bir hayli artırmıştık. Şimdi de ilçemize bu dönem içerisinde gelecek olan metro projesinin çalışmaları başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye’mize teşekkür ediyoruz” dedi.

 

Sultanbeyli’den metroya binen bir kişi; Çekmeköy’e 16, Ümraniye’ye 34, Kadıköy’e 54, Üsküdar’a 46, Yenikapı’ya 50, Taksim’e 57.5 ve Mecidiyeköy’e de 67 dakikada ulaşacak. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin metroyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemizde ulaşım alanında son dönemde birçok güzel gelişme yaşandı. İETT ile yaptığımız görüşmeler sayesinde ilçemize gelen otobüs sayılarını ve sefer sayılarını bir hayli artırmıştık. Şimdi de ilçemize bu dönem içerisinde gelecek olan metro projesinin çalışmaları başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye’mize teşekkür ediyoruz” dedi.

 

📆 07 Nisan 2017 Cuma 13:54   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 32 18 11 3 48 19 +29 65 2017-18 2. Lig
2 Altay 32 16 12 4 59 32 +27 60 Play-off
3 Kocaelispor 32 15 12 5 53 31 +22 57
4 Ankara Demirspor 32 14 13 5 51 34 +17 55
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 32 13 11 8 38 35 +3 50
7 Van Bş. Bld. 33 12 11 10 34 36 −2 47
8 Kızılcabölükspor 33 11 12 10 36 36 0 45
9 24 Erzincanspor 32 11 11 10 37 30 +7 44
10 Bayburt GÖİ 32 11 11 10 38 33 +5 44
11 Kozan Bld. 32 9 12 11 34 38 −4 39
12 Erzin Bld. 33 10 9 14 35 47 −12 39
13 Tekirdağspor 32 8 11 13 29 43 −14 35
14 Karacabey Birlikspor 32 8 9 15 54 56 −2 33
15 Kartalspor 32 9 5 18 27 42 −15 32
16 Cizrespor 32 7 11 14 22 41 −19 32 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 32 7 10 15 42 51 −9 31
18 Kütahyaspor 32 6 11 15 34 59 −25 29
19 Manavgatspor 32 4 13 15 24 49 −25 25

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