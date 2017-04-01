Sultanbeyli-Mecidiyeköy Arası 67 Dakika

Metronun Çalışmaları Başlıyor.

Bu dönem içerisinde hizmete girecek olan metro projesinin çalışmaları başlıyor.

Sultanbeyli her alanda gelişiyor, kalkınıyor. Ulaşımdan eğitime, kültürden sanata birçok alanda gelişmeler yaşanıyor. Son olarak ilçe halkının merakla beklediği metro projesi için de çalışmalar hız kazandı. Mayıs ayı içerisinde temel atma töreni gerçekleşecek. Hasanpaşa Saat Kulesi bölgesi ve Çeşme Köprülü Kavşağı bölgesine durakların yerini belirten totemler yerleştirildi.

Sultanbeyli-Mecidiyeköy Arası 67 Dakika

Sultanbeyli’den metroya binen bir kişi; Çekmeköy’e 16, Ümraniye’ye 34, Kadıköy’e 54, Üsküdar’a 46, Yenikapı’ya 50, Taksim’e 57.5 ve Mecidiyeköy’e de 67 dakikada ulaşacak. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin metroyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemizde ulaşım alanında son dönemde birçok güzel gelişme yaşandı. İETT ile yaptığımız görüşmeler sayesinde ilçemize gelen otobüs sayılarını ve sefer sayılarını bir hayli artırmıştık. Şimdi de ilçemize bu dönem içerisinde gelecek olan metro projesinin çalışmaları başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye’mize teşekkür ediyoruz” dedi.

Sultanbeyli’den metroya binen bir kişi; Çekmeköy’e 16, Ümraniye’ye 34, Kadıköy’e 54, Üsküdar’a 46, Yenikapı’ya 50, Taksim’e 57.5 ve Mecidiyeköy’e de 67 dakikada ulaşacak. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin metroyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemizde ulaşım alanında son dönemde birçok güzel gelişme yaşandı. İETT ile yaptığımız görüşmeler sayesinde ilçemize gelen otobüs sayılarını ve sefer sayılarını bir hayli artırmıştık. Şimdi de ilçemize bu dönem içerisinde gelecek olan metro projesinin çalışmaları başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye’mize teşekkür ediyoruz” dedi.