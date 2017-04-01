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Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Hastalara Yönelik Sosyal Etkinlikler
Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Hastalara Yönelik Sosyal Etkinlikler

İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Tuzla Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan Tuzla Toplum Ruh Sağlığı Merkezi; ruhsal bozukluğu olan kişilere (şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar) toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde psiko-sosyal destek hizmeti veren, hastaların takip ve tedavilerinin yapılmasını sağlayan, gerektiğinde evde takip, tedavi ve hasta-aile eğitimi yapan, etkin, ulaşılabilir ve ücretsiz hizmet sunan bir merkezdir.

Tuzla Halk Eğitim Merkezinin desteği ile takipli hastalara yönelik açılan resim ve el sanatları kursları haftanın beş günü devam etmektedir. Merkez, ruh sağlığı meslek elemanlarıyla, hastalara ve ailelerine beş gün hizmet vermektedir. Gruplar oluşturularak, takipli hastalar için “Ruhsal Toplumsal Beceri Eğitimi” verilmektedir. Özel gün etkinlikleri, kitap okuma günleri ve çeşitli oyunların birlikte oynanmasıyla hastaların sosyo-kültürel gelişimleri desteklenmektedir.

Hastaların sosyal sağlığının devamlılığı ve korunması adına kültür-sanat faaliyetlerine katılımı desteklenerek, 20 Mart 2017 tarihinde “Müzikal Tiyatro’’ adlı oyuna iki sağlık personeli ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezinden hizmet alan hastalar katılım göstermiştir. Sağlık personeli ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hastaları arasındaki iletişimin ve işbirliğinin gelişmesi için planlanan etkinlikte; ruhsal sorunlar yaşayan ve toplumsal alanda birçok sorunla karşı karşıya kalan hastaların, kendileri ile benzer sorunlar yaşayan kişilerin etkin görev aldığı bir etkinliğe katılmasıyla özgüvenlerinin artması, motive olmaları ve psiko-sosyal iyilik hallerinde olumlu değişimler sağlamak amaçlanmıştır. Etkinlik sonrası hastalardan geribildirimler alınarak, toplumsal faaliyetlere katılım için farkındalık oluşturulmuştur.

 

📆 07 Nisan 2017 Cuma 13:43   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 32 18 11 3 48 19 +29 65 2017-18 2. Lig
2 Altay 32 16 12 4 59 32 +27 60 Play-off
3 Kocaelispor 32 15 12 5 53 31 +22 57
4 Ankara Demirspor 32 14 13 5 51 34 +17 55
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 32 13 11 8 38 35 +3 50
7 Van Bş. Bld. 33 12 11 10 34 36 −2 47
8 Kızılcabölükspor 33 11 12 10 36 36 0 45
9 24 Erzincanspor 32 11 11 10 37 30 +7 44
10 Bayburt GÖİ 32 11 11 10 38 33 +5 44
11 Kozan Bld. 32 9 12 11 34 38 −4 39
12 Erzin Bld. 33 10 9 14 35 47 −12 39
13 Tekirdağspor 32 8 11 13 29 43 −14 35
14 Karacabey Birlikspor 32 8 9 15 54 56 −2 33
15 Kartalspor 32 9 5 18 27 42 −15 32
16 Cizrespor 32 7 11 14 22 41 −19 32 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 32 7 10 15 42 51 −9 31
18 Kütahyaspor 32 6 11 15 34 59 −25 29
19 Manavgatspor 32 4 13 15 24 49 −25 25

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