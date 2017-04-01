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Sultanbeyli’de ring seferleri başladı
Sultanbeyli’de ring seferleri başladı

Sultanbeyli Belediyesi’nin girişimleriyle ilçe içi ulaşımı rahatlatan ring seferleri başladı.

Sultanbeyli’nin ulaşım ağı hızla gelişiyor. İlçeye eklenen hatların sayıları hızla artıyor. 2009 yılında 11 hat, 28 araç ile 321 sefer yapılırken 2017 yılı itibariyle hat sayısı 31’e, araç sayısı 258’e sefer sayısı da 2135’e yükseltildi. İlçe içi ulaşımı rahatlatmak için ayrıca ring hattı seferlerine başladı. Ring seferi toplamda 41 duraktan oluşacak.

 

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ring seferleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Halkımızın ulaşımını kolaylaştırmak için ısrarla talep ettiğimiz ring hattı seferleri başlıyor. Bu konuda İETT ve İstanbul Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Halkımıza hayırlı olsun” dedi.

📆 07 Nisan 2017 Cuma 12:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 32 18 11 3 48 19 +29 65 2017-18 2. Lig
2 Altay 32 16 12 4 59 32 +27 60 Play-off
3 Kocaelispor 32 15 12 5 53 31 +22 57
4 Ankara Demirspor 32 14 13 5 51 34 +17 55
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 32 13 11 8 38 35 +3 50
7 Van Bş. Bld. 33 12 11 10 34 36 −2 47
8 Kızılcabölükspor 33 11 12 10 36 36 0 45
9 24 Erzincanspor 32 11 11 10 37 30 +7 44
10 Bayburt GÖİ 32 11 11 10 38 33 +5 44
11 Kozan Bld. 32 9 12 11 34 38 −4 39
12 Erzin Bld. 33 10 9 14 35 47 −12 39
13 Tekirdağspor 32 8 11 13 29 43 −14 35
14 Karacabey Birlikspor 32 8 9 15 54 56 −2 33
15 Kartalspor 32 9 5 18 27 42 −15 32
16 Cizrespor 32 7 11 14 22 41 −19 32 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 32 7 10 15 42 51 −9 31
18 Kütahyaspor 32 6 11 15 34 59 −25 29
19 Manavgatspor 32 4 13 15 24 49 −25 25

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