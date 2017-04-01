Kartal’da Numan Kurtulmuş’a yoğun ilgi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, referandum çalışmaları kapsamında Kartal’da çok kalabalık bir topluluğa hitap etti.

Kartal Titanic otelde Kartallılar ile buluşan Kurtulmuş, yapılan Anayasa değişikliğini anlattı. Anayasa değişikliğinin Türkiye’yi ileri götüreceğini ve geçmiş kavgaların yaşanmayacağını anlatan Kurtulmuş, referandum sürecinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun asılsız iddialarda bulunduğunu söyledi.

Kurtulmuş, “Mevcut anayasa değişiklik paketi, rejim değişikliğiyle ilgili bir paket değildir; sistem değişikliğidir. Bir rejim değişikliği tartışılıyor olsaydı, egemenlikle ilgili konuları içermesi gerekirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin nasıl kullanılacağıyla ilgili bir tartışması yoktur.



CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaları da eleştiren Kurtulmuş, “Hergün sayın Kılıçdaroğlu devam etti. Efendim diktatörlük olur. Yüzde elli artı birle seçilen diktatör olur mu. Beş yıl sonra görevini bırakacak adam diktatör olur mu. Bunun da tutmadığını gördüler. Ondan sonra dedi ki, bir sabah kalkar Cumhurbaşkanı, muhtarları muhtarlığından alır dedi. Ne diyim. Allah akıl fikir versin. Söyleyecek bir şey yok. Gaza bastılar, herhangi bir şekilde bir şey üretemedikleri için en sonunda deniz muhabbeti çıktı.

Allah akıl fikir versin. Adamın biri dedi ki, eğer 16 Nisan’da evet çıkarsa, evet çıkaranları denize dökeriz Haddini bil, edebini takın, otur oturduğun yerde. Ya adam gibi otur adam gibi konuş, ya sus yada bu milletten özür dile. Ha bu milletin lugatında, bakınız bu milletin lugatından başka bir lugatta denize dökmek yoktur. Denize dökmek nedir, bu milletin şanlı tarihinde vardır. Bu millet emperyalistleri ve uşaklarını denize döker. İzmir’de kahraman İzmir’de olduğu gibi. Bu millet sadece o tarihteki denize dökmekle uğraşmaz. Yeri geldiği zaman işte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Beykozlu kardeşlerimizin gösterdiği gibi 15 Temmuz’daki vatan hainlerinin, o emperyalistlerin uşaklarının kuyruklarının karşısına dikilerek, tankların, tüfeklerin karşısında onlara orada dur der, onlara aynı bayrağın altında aynı ezanın altında hadlerini bildirir geçer” şeklinde konuştu.

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