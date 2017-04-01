2016 MAVİ ÇINAR ÖDÜLLERİ

Eryetiş&Balkanlar Eğitim Kurumları çatısı altında faaliyet gösteren okullarımızın ( ilkokul, ortaokul ve liseler) öğrencileri her yıl ülke düzeyinde bilim, sanat, edebiyat ve spor alanlarında başarılı çalışmaları ile öne çıkan kişi ve kuruluşları öğrenci, öğretmen ve velilerin oylarıyla belirlemekte, belirlenen kişi ve kuruluşlar “YILIN EN İYİLERİ” adı altında kamuoyuyla paylaşmakta ve “MAVİ ÇINAR ÖDÜLÜ” ile ödüllendirilmektedir.

Ülkemizin 15 Temmuz 2016 gecesi yüz yüze kaldığı hain darbe girişimi nedeniyle bu yıl ödül kategorilerinde ve organizasyon biçiminde değişikliğe gidilmiştir. 2016 Mavi Çınar ödüllerinin “MAVİ ÇINAR-VATAN” adıyla verilmesi öğrenci, öğretmen ve veli ittifakıyla uygun görülmüştür.

Vatanımızın işgalini, bölünüp parçalanmasını, Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin yok edilmesini hedefleyen hain darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması için verilen kahramanca mücadele; darbe girişimi sonrasında toplumsal güvenin tesis edilmesi için sarf edilen insanüstü çabaları nedeniyle 1.Ordu Komutanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve CNN Türk Televizyonu MAVİ ÇINAR-VATAN ödülüne layık görülmüştür. Ödüllerin takdim edilmesi için 30 Mart 2017 tarihinde 1.Ordu Komutanı Orgeneral Musa AVSEVER, 04 Nisan 2017 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa ÇALIŞKAN; Eryetiş &Balkanlar Eğitim Kurumlarının kurucusu Dr. Vedat ERYETİŞ başkanlığında yönetici ve öğrencilerden oluşan heyetler tarafından makamlarında ziyaret edilerek MAVİ ÇINAR-VATAN ödülleri takdim edilmiş, Vatanımız, Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz için gece gündüz demeden görevlerini kahramanca sürdüren 1.Ordu Komutanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü mensuplarına şükran ve minnet duyguları bir defa daha arz edilmiştir.