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Kartal Gazetesi » Manşet » 2016 MAVİ ÇINAR ÖDÜLLERİ
2016 MAVİ ÇINAR ÖDÜLLERİ
2016 MAVİ ÇINAR ÖDÜLLERİ

Eryetiş&Balkanlar Eğitim Kurumları çatısı altında faaliyet gösteren okullarımızın ( ilkokul, ortaokul ve liseler)  öğrencileri her yıl ülke düzeyinde bilim, sanat, edebiyat ve spor alanlarında başarılı çalışmaları ile öne çıkan kişi ve kuruluşları öğrenci, öğretmen ve velilerin oylarıyla belirlemekte, belirlenen kişi ve kuruluşlar “YILIN EN İYİLERİ” adı altında kamuoyuyla paylaşmakta ve “MAVİ ÇINAR ÖDÜLÜ” ile ödüllendirilmektedir.

Ülkemizin 15 Temmuz 2016 gecesi yüz yüze kaldığı hain darbe girişimi nedeniyle bu yıl ödül kategorilerinde ve organizasyon biçiminde değişikliğe gidilmiştir.   2016 Mavi Çınar ödüllerinin  “MAVİ ÇINAR-VATAN” adıyla verilmesi öğrenci, öğretmen ve veli ittifakıyla uygun görülmüştür.

Vatanımızın işgalini, bölünüp parçalanmasını, Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin yok edilmesini hedefleyen hain darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması için verilen kahramanca mücadele; darbe girişimi sonrasında toplumsal güvenin tesis edilmesi için sarf edilen insanüstü çabaları nedeniyle 1.Ordu Komutanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü,  İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve CNN Türk Televizyonu MAVİ ÇINAR-VATAN ödülüne layık görülmüştür. Ödüllerin takdim edilmesi için 30 Mart 2017 tarihinde 1.Ordu Komutanı Orgeneral Musa AVSEVER, 04 Nisan 2017 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa ÇALIŞKAN; Eryetiş &Balkanlar Eğitim Kurumlarının kurucusu Dr. Vedat ERYETİŞ başkanlığında yönetici ve öğrencilerden oluşan heyetler tarafından  makamlarında ziyaret edilerek MAVİ ÇINAR-VATAN ödülleri takdim edilmiş, Vatanımız, Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz için gece gündüz demeden görevlerini kahramanca sürdüren 1.Ordu Komutanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü mensuplarına şükran ve minnet duyguları bir defa daha arz edilmiştir.

📆 06 Nisan 2017 Perşembe 16:54   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
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  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 32 18 11 3 48 19 +29 65 2017-18 2. Lig
2 Altay 32 16 12 4 59 32 +27 60 Play-off
3 Kocaelispor 32 15 12 5 53 31 +22 57
4 Ankara Demirspor 32 14 13 5 51 34 +17 55
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 32 13 11 8 38 35 +3 50
7 Van Bş. Bld. 33 12 11 10 34 36 −2 47
8 Kızılcabölükspor 33 11 12 10 36 36 0 45
9 24 Erzincanspor 32 11 11 10 37 30 +7 44
10 Bayburt GÖİ 32 11 11 10 38 33 +5 44
11 Kozan Bld. 32 9 12 11 34 38 −4 39
12 Erzin Bld. 33 10 9 14 35 47 −12 39
13 Tekirdağspor 32 8 11 13 29 43 −14 35
14 Karacabey Birlikspor 32 8 9 15 54 56 −2 33
15 Kartalspor 32 9 5 18 27 42 −15 32
16 Cizrespor 32 7 11 14 22 41 −19 32 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 32 7 10 15 42 51 −9 31
18 Kütahyaspor 32 6 11 15 34 59 −25 29
19 Manavgatspor 32 4 13 15 24 49 −25 25

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