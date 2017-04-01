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Buray, TRT Kent FM’in “Kampüs” isimli programına konuk oldu
Buray, TRT Kent FM’in “Kampüs” isimli programına konuk oldu

POP MÜZİĞİN GENÇ İSİMLERİNDEN BURAY, İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU.

 

Sevilen şarkıcı Buray, TRT Kent FM’in “Kampüs” isimli programına konuk oldu. İstanbul Şehir Üniversitesi’nin radyosu Şehir FM’in ortak yayınıyla gerçekleşen programda genç şarkıcı hakkında bilinmeyenleri ve merak edilenleri dinleyicilerle paylaştı.

 

TRT Kent Radyo İstanbul’un “Kampüs” programı bu hafta İstanbul Şehir Üniversitesi’nde gerçekleşti. İstanbul Şehir Üniversitesi’nin radyosu Şehir FM ile ortak yayın yapılan programın konuğu ise sevilen şarkıcı Buray oldu.

 

Üniversite öğrencileriyle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Buray; “Size en büyük tavsiyem hayatta ne iş yaparsanız yapın “aşk” ile yapın. Babam Turgay Salim Kıbrıslı bir müzisyen, ben müzisyen bir ailede tabiri caizse damarlarımda müzik DNA’sı ile dünyaya geldim. Liseden sonra hayatımda hep müzik vardı, her müzik türüyle ilgili eğitimler aldım fakat duygularımı en net ifade edebildiğim tarzın popüler müzik olduğunu düşünüyorum. Müzik dışında başka bir meslekte başarılı olabileceğimi düşünmüyorum” dedi. İngiltere’de, İspanya’da, Avustralya gibi pek çok ülkede yaşadığını ve bu ülkelerde tanıştığı müzisyenlerin onu gerçek anlamda ne kadar çok beslediğini söyleyen genç popçu öğrendiklerini harmanlayarak kendi müzik tarzını oluşturduğunu söyledi. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan başarılı sanatçı, kampüs içinde onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

📆 06 Nisan 2017 Perşembe 16:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Altay 32 16 12 4 59 32 +27 60 Play-off
3 Kocaelispor 32 15 12 5 53 31 +22 57
4 Ankara Demirspor 32 14 13 5 51 34 +17 55
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 32 13 11 8 38 35 +3 50
7 Van Bş. Bld. 33 12 11 10 34 36 −2 47
8 Kızılcabölükspor 33 11 12 10 36 36 0 45
9 24 Erzincanspor 32 11 11 10 37 30 +7 44
10 Bayburt GÖİ 32 11 11 10 38 33 +5 44
11 Kozan Bld. 32 9 12 11 34 38 −4 39
12 Erzin Bld. 33 10 9 14 35 47 −12 39
13 Tekirdağspor 32 8 11 13 29 43 −14 35
14 Karacabey Birlikspor 32 8 9 15 54 56 −2 33
15 Kartalspor 32 9 5 18 27 42 −15 32
16 Cizrespor 32 7 11 14 22 41 −19 32 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 32 7 10 15 42 51 −9 31
18 Kütahyaspor 32 6 11 15 34 59 −25 29
19 Manavgatspor 32 4 13 15 24 49 −25 25

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