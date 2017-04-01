Afganistan Cemiyet-i İslami Partisi Ziyareti

Prof.Dr. Necmettin Erbakan Vakfımızın Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan,beraberinde Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcımız Mehmet Altınöz ve Genel Sekreterimiz Doğan Bekin ile birlikte Erbakan Hocamızın kadim dostu, Afganistan Cemiyet-i İslami Partisi Lideri merhum Burhanettin Rabbani’nin oğlu, Cemiyet-i İslami Lideri, Afganistan Yüksek Barış Konseyi Başkanı ve Afganistan Dışişleri Bakanı Sayın Salahuddin Rabbani ile Afganistan’ın Türkiye Büyükelçisi Sayın Amanullah Jayhoon’un rezidansında bir araya geldiler. Görüşmede Afganistan’ın Türkiye Büyükelçisi Sayın Amanullah Jayhoon da hazır bulundular.

İkili arasındaki görüşme çok sıcak bir atmosferde gerçekleşmiş olup, her iki tarafta bu görüşmeden duydukları memnuniyeti dile getirmiş oldular. Afganistan Dışişleri Bakanı, Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan beyi en kısa zamanda Afganistan’da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağını ifade ederek sözlü davetini iletmiş oldu.

Bu arada,Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, Afganistan Dışişleri Bakanı Sayın Salahuddin Rabbani’yi 13-14 Mayıs 2017’de İstanbul’da düzenlenecek “Uluslararası Yeni Bir Dünya Buluşması” programına bizzat davet etti.