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Afganistan Cemiyet-i İslami Partisi Ziyareti
Afganistan Cemiyet-i İslami Partisi Ziyareti

Prof.Dr. Necmettin Erbakan Vakfımızın Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan,beraberinde Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcımız Mehmet Altınöz ve Genel Sekreterimiz Doğan Bekin ile birlikte Erbakan Hocamızın kadim dostu, Afganistan Cemiyet-i İslami Partisi Lideri merhum Burhanettin Rabbani’nin oğlu, Cemiyet-i İslami Lideri, Afganistan Yüksek Barış Konseyi Başkanı ve Afganistan Dışişleri Bakanı Sayın Salahuddin Rabbani ile Afganistan’ın Türkiye Büyükelçisi  Sayın Amanullah Jayhoon’un rezidansında bir araya geldiler. Görüşmede Afganistan’ın Türkiye Büyükelçisi Sayın  Amanullah Jayhoon da hazır bulundular.
İkili arasındaki görüşme çok sıcak bir atmosferde gerçekleşmiş olup, her iki tarafta bu görüşmeden duydukları memnuniyeti dile getirmiş oldular. Afganistan Dışişleri Bakanı, Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan beyi en kısa zamanda Afganistan’da ağırlamaktan büyük bir  memnuniyet duyacağını ifade ederek sözlü davetini iletmiş oldu.
Bu arada,Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, Afganistan Dışişleri Bakanı Sayın Salahuddin Rabbani’yi 13-14 Mayıs 2017’de İstanbul’da düzenlenecek “Uluslararası Yeni Bir Dünya Buluşması” programına bizzat davet etti.
📆 06 Nisan 2017 Perşembe 16:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 32 18 11 3 48 19 +29 65 2017-18 2. Lig
2 Altay 32 16 12 4 59 32 +27 60 Play-off
3 Kocaelispor 32 15 12 5 53 31 +22 57
4 Ankara Demirspor 32 14 13 5 51 34 +17 55
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 32 13 11 8 38 35 +3 50
7 Van Bş. Bld. 33 12 11 10 34 36 −2 47
8 Kızılcabölükspor 33 11 12 10 36 36 0 45
9 24 Erzincanspor 32 11 11 10 37 30 +7 44
10 Bayburt GÖİ 32 11 11 10 38 33 +5 44
11 Kozan Bld. 32 9 12 11 34 38 −4 39
12 Erzin Bld. 33 10 9 14 35 47 −12 39
13 Tekirdağspor 32 8 11 13 29 43 −14 35
14 Karacabey Birlikspor 32 8 9 15 54 56 −2 33
15 Kartalspor 32 9 5 18 27 42 −15 32
16 Cizrespor 32 7 11 14 22 41 −19 32 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 32 7 10 15 42 51 −9 31
18 Kütahyaspor 32 6 11 15 34 59 −25 29
19 Manavgatspor 32 4 13 15 24 49 −25 25

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