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Şile İ.M.K.B Halk Eğiti Merkezi bir ilke daha imza attı
Şile İ.M.K.B Halk Eğiti Merkezi bir ilke daha imza attı

ŞİLE’DE ALTERNATİF BİR TARIM ÜRÜNÜ YETİŞTİRİCİLİĞİ DAHA BAŞLIYOR…

Şile İ.M.K.B Halk Eğiti Merkezi bir ilke daha imza attı.

Edinilen bilgilere göre: Şile’de 800 km2 alan içerisinde yüzde 80’i ormanlarla kaplı, su kaynakları, tarım arazileri olan doğal bir ilçe, kaynakların bir arada olması bizleri bir farklı amaç ortaya koymamıza sebep oldu.

İlçe Kaymakamı Salih YÜCE’nin de desteğiyle bizleri bu amaç doğrultusunda sürdürülebilir tarımsal ürünler yetiştiriciliğinden olan “Mantar Yetiştiriciliğine yöneltti denildi.”

Temelinde Şile’nin tarımsal çeşitliliğini artırmak olan hedefi İlçe Tarım Müdürlüğü’nün de katkılarıyla’ da Şileli vatandaşlarımıza yeni alanlarda eğitim vererek yeni kazanç kapıları açılmasına vesile olmaktır denildi.

Ayrıca Mantar Şilemizin ve ülkemizin yöresel mutfağında büyük bir öneme sahiptir. Ancak Şile’de mantar kültürünün olmasına rağmen sadece belirli dönemlerde Şile Ormanlarında doğal olarak yetişen mantarın tüketilmesi olarak kalmaktadır. Mantar tüketimi İstanbul’da da yaygınlaşmış olup diğer illerden İstanbul’un mantar ihtiyacı karşılanmaktadır. Temel amaçlarımızdan yada hedeflerimizden biride hemen yanı başımızda olan İstanbul’un mantar ihtiyacını karşılamaktır.

Şile mantar üretimi için havasıyla, suyuyla, nemiyle doğal bir üretim alanıdır.

Kursun açılışından önce kursiyerlerimiz İstanbul’un çeşitli yerlerinde bulunan mantar yetiştirme tesislerini ziyaret etmiş olup gerekli alt yapı çalışmalarını uzmanlar eşliğinde tamamlamıştır denildi.

Mantar Yetiştiriciliğinde önceliğimiz Şile ve İstanbul’un mantar ihtiyacını karşılamaktır.

Ayrıca kooperatifleşerek doğal olarak Şile Ormanlarında yetişen mantarları yaş olarak almak ve kurutarak değişik pazarlara açılmayı hedefliyoruz. Ayrıca Şile için tarımsal alanda büyük bir ekonomik girdi ve birçok Şileli vatandaşın tekrar tarıma dönmesi sağlanacak, Şile’de var olan tarımsal alanlar tekrar eski kimliğine kavuşacaktır denildi.

📆 06 Nisan 2017 Perşembe 16:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 32 18 11 3 48 19 +29 65 2017-18 2. Lig
2 Altay 32 16 12 4 59 32 +27 60 Play-off
3 Kocaelispor 32 15 12 5 53 31 +22 57
4 Ankara Demirspor 32 14 13 5 51 34 +17 55
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 32 13 11 8 38 35 +3 50
7 Van Bş. Bld. 33 12 11 10 34 36 −2 47
8 Kızılcabölükspor 33 11 12 10 36 36 0 45
9 24 Erzincanspor 32 11 11 10 37 30 +7 44
10 Bayburt GÖİ 32 11 11 10 38 33 +5 44
11 Kozan Bld. 32 9 12 11 34 38 −4 39
12 Erzin Bld. 33 10 9 14 35 47 −12 39
13 Tekirdağspor 32 8 11 13 29 43 −14 35
14 Karacabey Birlikspor 32 8 9 15 54 56 −2 33
15 Kartalspor 32 9 5 18 27 42 −15 32
16 Cizrespor 32 7 11 14 22 41 −19 32 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 32 7 10 15 42 51 −9 31
18 Kütahyaspor 32 6 11 15 34 59 −25 29
19 Manavgatspor 32 4 13 15 24 49 −25 25

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