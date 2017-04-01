Türk Kızılay’ı kan bağışı kampanyası düzenledi

Türk Kızılay’ı Kartal şubesi ve Yakacık Yüksel ilhan Alanyalı MTA Lisesi ortak bir kan bağışı kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında okul bahçesinde kurulan üç çadıra uğrayan vatandaşlar, öğretmenler ve yaşı tutan öğrenciler kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi. Okul müdürü Asuman BÜBER yaptığı açıklamada: Kampanyaya velilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Kampanya kapsamında günlük 60 ünite kan hedeflenirken gün sonunda 101 ünite kan toplandı.

Kızılay yetkililerimiz ve Okul Müdürü Asuman BÜBER kan bağışının toplumsal önemine değinerek kampanyaya destek verenler teşekkürlerini bildirdi.