Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Etkinlikler, Manşet, Sağlık » Türk Kızılay’ı kan bağışı kampanyası düzenledi
Türk Kızılay’ı kan bağışı kampanyası düzenledi
Türk Kızılay’ı kan bağışı kampanyası düzenledi

Türk Kızılay’ı Kartal şubesi ve Yakacık Yüksel ilhan Alanyalı MTA Lisesi ortak bir kan bağışı kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında okul bahçesinde kurulan üç çadıra uğrayan vatandaşlar, öğretmenler ve yaşı tutan öğrenciler kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.   Okul müdürü Asuman BÜBER yaptığı açıklamada: Kampanyaya velilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Kampanya kapsamında günlük 60 ünite kan hedeflenirken gün sonunda 101 ünite kan toplandı.

Kızılay yetkililerimiz ve Okul Müdürü Asuman BÜBER kan bağışının toplumsal önemine değinerek kampanyaya destek verenler teşekkürlerini bildirdi.

📆 06 Nisan 2017 Perşembe 16:02   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 32 18 11 3 48 19 +29 65 2017-18 2. Lig
2 Altay 32 16 12 4 59 32 +27 60 Play-off
3 Kocaelispor 32 15 12 5 53 31 +22 57
4 Ankara Demirspor 32 14 13 5 51 34 +17 55
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 32 13 11 8 38 35 +3 50
7 Van Bş. Bld. 33 12 11 10 34 36 −2 47
8 Kızılcabölükspor 33 11 12 10 36 36 0 45
9 24 Erzincanspor 32 11 11 10 37 30 +7 44
10 Bayburt GÖİ 32 11 11 10 38 33 +5 44
11 Kozan Bld. 32 9 12 11 34 38 −4 39
12 Erzin Bld. 33 10 9 14 35 47 −12 39
13 Tekirdağspor 32 8 11 13 29 43 −14 35
14 Karacabey Birlikspor 32 8 9 15 54 56 −2 33
15 Kartalspor 32 9 5 18 27 42 −15 32
16 Cizrespor 32 7 11 14 22 41 −19 32 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 32 7 10 15 42 51 −9 31
18 Kütahyaspor 32 6 11 15 34 59 −25 29
19 Manavgatspor 32 4 13 15 24 49 −25 25

BAĞLANTILAR

mac kartalda ziyaret sultanbeyli gunu turkiye Sağlık Spor mutlu koleji universitesi anma parti istanbul belediyesi yeni oz huseyin kaza Altinok chp pendik merkezi tuzla mehmet Eğitim kartal Belediye sadi cocuk baskan meclis ahmet maltepe şimşek kadikoy Sancaktepe proje ak kartalspor baskani yardim yazici GÜNCEL futbol