Kartalspor 0-3 Kızılcabölükspor

Son haftalara girilirken birbirinden önemli karşılaşmalara çıkan Kartalspor, bugün sahasında ligde hiçbir iddiası kalmayan Kızılcabölükspor’u konuk etti. Yönetim, teknik heyet ve taraftarlar Kartal stadında oynanan bu karşılaşmadan mutlak galibiyet beklerken takımımız sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Geçen hafta oynanan Çorum Belediyespor karşılaşmasında çift sarı karttan kırmızı kart gören Aytek Öktem, aynı karşılaşmada sarı kart cezalısı durumuna düşen Tulga Balcı ve sakatlıkları bulunan Baran Basut, Tugay Kaya, Samet Eser ve İbrahim Karaağaç Kızılcabölükspor maç kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Önder Deniz Kolgu, Kızılcabölükspor maç kadrosuna Ender Kaya, Osman Şimşek, Ozan Solak, Emrah Taysi, Sait Ulucan, Tahsin Hacımustafaoğlu, Oğuzhan Demir, Zafer Çuvalcı, Onur Acar, Mustafa Şeker, Safa Serbest, Yasin Şahan, Görkem Güven, Furkan Çarkçı, Recep Yaşar, Dündar Denizhan, Yusuf Ocak ve Burak Yılmaz’ı dahil ederken sahaya Ender, Ozan, Taysi, Sait, Tahsin, Onur, Mustafa, Burak, Dündar, Yasin ve Recep onbiri ile çıktı.

Kartal stadyumunda saat 15:00’da başlayan karşılaşmayı Çorum bölgesi hakemlerimizden Celal Bayraklı yönetirken yardımcılıklarını Enes Vahit Çavuş ve Fikret Ünal üstlendi. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Ahmet Ulu görev aldı.

Kartalspor maça bordo forma, bordo şort ve bordo konç ile çıkarken kaleci Ender Kaya turuncu forma giydi. Rakip Kızılcabölükspor ise sarı kırmızı çubuklu forma siyah şort ve kırmızı konç ile çıktı. Kızılcabölükspor kalecisi Bahadır Kaya ise yeşil formayı tercih etti.

Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen para atışı sonucu Kartalspor takım kaptanı Emrah Taysi kale seçimini yaparken karşılaşmaya Kızılcabölükspor başladı.

Karşılaşmanın 4. Dakikasında Mustafa Şeker Dündar Denizhan’ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı, Mustafa topa dokunamayınca maçın başında Kartalspor adına çok önemli bir pozisyon harcanmış oldu.

9.dakikada bu sefer ceza sahası içi sol tarafında Burak Yılmaz topu kontrol etti, kale önüne kesti Recep Yaşar’ı geçen top Yasin Şahan’a kadar geldi, Yasin, ters ayakla yakalanınca mutlak gol pozisyonunu savunma uzaklaştırdı.

45.dakikada orta alanda Burak Yılmaz rakibiyle aynı topa ayak koydu fakat Burak bu pozisyonda yerde kaldı, karşılaşmanın hakemi devam kararı verdi, Kızılcabölükspor’dan Mustafa Altun ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlanırken Kartalspor ikinci yarıya Mustafa Şeker, Furkan değişikliği ile başladı.

İkinci yarı ilk yarıdan daha kopuk bir oyun sergileyen Kartalspor’umuz 67.dakikada kalesinde ikinci golü gördü. Sağ kanatta topla buluşan Emir Can Sayar köşe gönderine yakın bir bölgeden Sait Ulucan’dan sıyrıldı, kale önüne ortasını yaptı, Serkan Özen, Ozan Solak’ın önünden kafa vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. 2-0

Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 78.dakikada Canberk Ersan’dan geldi. Kızılcabölükspor ortadan gelirken sağ kanattaki Canberk savunma arkasına koşu yaptı, Zafer Çuvalcı Canberk’i kaçırınca topla buluşan Canberk, Zafer’den bir kez daha sıyrılarak kaleci Ender’le karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaparak karşılaşmanın skorunu belirledi. 3-0