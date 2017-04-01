ABD Yolcusu Göktürkler Robot Ekibi Başkan Altınok Öz’ü Ziyaret Etti

Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek FRC First Robot Turnuvası’na, tasarladıkları ‘Göktürkler’ adlı robotla ve Kartal Belediyesi’nin desteğiyle katılacak olan Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, New York’a hareket etmeden önce Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ü ziyaret etti.

Kartal Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Taha Yasin, Dursun Umut Tetik, Erdi Uçak, Enes Kutlu, Tolgahan Çiltaş, Furkan Akın, Furkan Kansızoğlu, Yunus Emre Toymaz, Yunus Emre Özdemir ve Emre Bektaş Faruk’tan oluşan Göktürkler robot tasarlama ve geliştirme takımının, öğretmenleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Kartal CHP İlçe Başkanı Erdal Kıskanç da hazır bulundu.

Dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan FRC First Robot Turnuvası’na katılacak Göktürkler ekibine ilk olarak TAK Kartal’ın çalışma ofisini gezdiren Başkan Altınok Öz, ekibin çalışmalarını ve projelerini bir sunum eşliğinde tanıttı. Kartal Belediyesi Sosyal Medya ekibiyle de tanışan Göktürkler ekibi adına konuşan Kartal Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Adem Beker, “Sayın Başkanım, sizin desteğinizle Göktürkler ekibimiz ABD’nin New York şehrinde düzenlenecek olan “FRC” Robot Turnuvası’na katılacak. Başarılı bir şekilde dönerek sizi şampiyon olarak ziyaret edeceğiz. Desteğiniz için teşekkür ediyoruz” dedi.

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ise ” Gençlerimizin her daim yanındayız ve sonuna kadar destekliyoruz. Sizler başarılı olacağınızdan eminiz. Sizleri seviyoruz” dedi.