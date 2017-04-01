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Kartal Gazetesi » Manşet » 259. Marmara Bölgesi Travma ve Acil Cerrahi Toplantısı
259. Marmara Bölgesi Travma ve Acil Cerrahi Toplantısı
259. Marmara Bölgesi Travma ve Acil Cerrahi Toplantısı

  1. MARMARA BÖLGESİ TRAVMA VE ACİL CERRAHİ TOPLANTISI

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneğinin planlaması kapsamında her ayın son perşembesi Marmara Bölgesi Eğitim Araştırma ve Üniversite Hastanelerinin katılımıyla gerçekleştirilen “259. Marmara Bölgesi Travma ve Acil Cerrahi Toplantısı” İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, farklı hastanelerde görev yapan genel cerrahi doktorlarının vaka sunumları olmuştur.

Söz konusu toplantıda Marmara bölgesinde Mart ayı içerisinde yapılan “Travma ve Acil Cerrahi Ameliyatları”, hastanelerin klinik sorumluları ve ilgili hekimlerin katılımıyla tartışılmıştır. Toplantının amacı yapılan vakalar değerlendirilerek travma ve acil cerrahi alanında daha iyi sonuçlara ulaşabilmektir. Güncel tedavi yaklaşımları doğrultusunda fikir alış verişi yapılmış ve İstanbul’un farklı hastanelerinde görev yapan genel cerrahi hekimleri deneyimlerini paylaşmışlardır. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Recep DEMİRHAN, Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hasan Fehmi KÜÇÜK ve Genel Cerrahi Kliniğinden Dr. Fırat MÜLKÜT’ün düzenleme kurulunda yer aldığı “259. Marmara Bölgesi Travma ve Acil Cerrahi Toplantısı” geniş bir katılım ile gerçekleştirilmiştir.

📆 06 Nisan 2017 Perşembe 15:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 32 18 11 3 48 19 +29 65 2017-18 2. Lig
2 Altay 32 16 12 4 59 32 +27 60 Play-off
3 Kocaelispor 32 15 12 5 53 31 +22 57
4 Ankara Demirspor 32 14 13 5 51 34 +17 55
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 32 13 11 8 38 35 +3 50
7 Van Bş. Bld. 33 12 11 10 34 36 −2 47
8 Kızılcabölükspor 33 11 12 10 36 36 0 45
9 24 Erzincanspor 32 11 11 10 37 30 +7 44
10 Bayburt GÖİ 32 11 11 10 38 33 +5 44
11 Kozan Bld. 32 9 12 11 34 38 −4 39
12 Erzin Bld. 33 10 9 14 35 47 −12 39
13 Tekirdağspor 32 8 11 13 29 43 −14 35
14 Karacabey Birlikspor 32 8 9 15 54 56 −2 33
15 Kartalspor 32 9 5 18 27 42 −15 32
16 Cizrespor 32 7 11 14 22 41 −19 32 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 32 7 10 15 42 51 −9 31
18 Kütahyaspor 32 6 11 15 34 59 −25 29
19 Manavgatspor 32 4 13 15 24 49 −25 25

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