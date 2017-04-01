Atık Kağıtlar Toplanarak 430 bin 194 Ağaç Kurtarıldı

KARTAL ‘DA ÇEVRE BİLİNCİ YÜKSELİYOR.

Kartal Belediyesi, çevre bilincini yükseltmek ve gelecek nesillere temiz bir kent bırakmak için çalışmaya devam ediyor. Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, çalışmalarını, birçok kurumla olduğu gibi mahalle muhtarları ve zabıta komiserlikleriyle de işbirliği içerisinde sürdürüyor. Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, bu çerçevede 21 – 26 Mart Orman Haftası dolayısıyla 20 mahalle muhtarı ve zabıta komiserliklerini ziyaret ederek birer fidan ve tohumlu kalem hediye etti.

Atık Kağıtlar Toplanarak 430 bin 194 Ağaç Kurtarıldı.

Kartal Belediyesi’nin 2009’dan bu yana düzenlediği çevre kampanyalarına; kurumlardan, esnaftan, ev hanımlarından, okullardan ve derneklerden gelen destek her geçen gün büyüyor. Çevre duyarlılığının giderek arttığı Kartal’da, kağıt atıklarının dönüşümü sayesinde, 2016’dan 2017 Şubat sonuna kadar 127 bin 306 ağaç, 2009’dan bu yana ise 430 bin 194 ağaç kurtarılmış oldu.

1 Ton Geri Dönüşen Kağıt 17 Yetişkin Ağaç Kurtarıyor

Kartal’da yaptıkları çalışmaların rakamsal sonuçları hakkında bilgi veren Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, “ Geri dönüşüm, artık kullanılmayacak durumdaki atık malzemelerin, çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat sürecine katılması ve karşımıza yeniden kullanabileceğimiz bir ürün halinde çıkmasıdır. Bu sayede doğaya verilen zarar büyük ölçüde engellenmiş olur. Geri dönüşüm, büyük miktarda enerji tasarrufunu da mümkün kılar. Atık malzemelerin hammadde olarak kullanılması, çevre kirliliğinin engellenmesi açısından da önemlidir. Kullanılmış kağıdın, tekrar kağıt imalatında kullanılması, hava kirliliğini % 74 – 94, su kirliliğini % 35, su kullanımını % 45 azaltmaktadır. 1 ton geri dönüştürülmüş kağıt, 17 yetişkin ağacın kesilmesini engelliyor. Biz, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün öncülüğünde yaptığımız çalışmalarla, 8 yılda on binlerce ağacın kesilmesini engelledik. 1 ton kullanılmış kağıt, çöpe atılmayıp geri dönüştürüldüğü ve kağıt üretiminde tekrar kullanıldığı zaman

12.400 m3 havadaki sera gazı olan karbondioksitin bertaraf edilmesi, 12.400 m3 oksijen gazının üretilmeye devam etmesi, 34 kişinin oksijen ihtiyacını sağlayan 17 yetişkin ağacın korunması, ayda 3 ailenin tükettiği 32 m3 su tasarrufu, kış aylarında ısınma amacı ile iki ailenin tüketeceği 1750 litre fuel – oil tasarrufu, 2,4 m3 çöp depolama alanından tasarruf, 20 ailenin 1 ay süreyle tüketeceği 4100 kw/sa elektrik enerjisinden tasarruf edilebilmesi mümkündür. Kartal’da geri dönüşüm adına yaptığımız çalışmalara katkı veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.