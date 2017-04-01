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İyi Ki Doğdun İbrahim Dede
İyi Ki Doğdun İbrahim Dede

BAŞKAN ALTINOK ÖZ 94’ÜNCÜ YAŞ GÜNÜNDE İBRAHİM DEDEYİ UNUTMADI.

 Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, uzun yıllardır tanıdığı ve 94’üncü yaşına giren İbrahim dedenin doğum günü kutlamasına katıldı.

 

Nihal’in Yeri’nde gerçekleşen doğum günü kutlamasına, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ve eşi Feray Öz’ün yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, birim müdürleri ve İbrahim dedenin ailesi ve sevenleri katıldı. 94’üncü yaşına girmenin mutluluğunu yaşayan İbrahim dede, kutlamada pasta keserek dilek diledi. İbrahim dedeyi bu mutlu gününde yalnız bırakmayan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, kendisine doğum günü hediyesi olarak ‘tesbih’ hediye etti. Kutlama boyunca İbrahim dedenin, yer yer mutluluktan gözlerinin dolması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kutlamanın sonunda ise İbrahim dede, Kartal Belediye Başkanı ve tüm Kartal Belediyesi ailesine böyle bir günde kendisini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

📆 06 Nisan 2017 Perşembe 10:46   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Sancaktepe Bld. (X) 32 18 11 3 48 19 +29 65 2017-18 2. Lig
2 Altay 32 16 12 4 59 32 +27 60 Play-off
3 Kocaelispor 32 15 12 5 53 31 +22 57
4 Ankara Demirspor 32 14 13 5 51 34 +17 55
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 32 13 11 8 38 35 +3 50
7 Van Bş. Bld. 33 12 11 10 34 36 −2 47
8 Kızılcabölükspor 33 11 12 10 36 36 0 45
9 24 Erzincanspor 32 11 11 10 37 30 +7 44
10 Bayburt GÖİ 32 11 11 10 38 33 +5 44
11 Kozan Bld. 32 9 12 11 34 38 −4 39
12 Erzin Bld. 33 10 9 14 35 47 −12 39
13 Tekirdağspor 32 8 11 13 29 43 −14 35
14 Karacabey Birlikspor 32 8 9 15 54 56 −2 33
15 Kartalspor 32 9 5 18 27 42 −15 32
16 Cizrespor 32 7 11 14 22 41 −19 32 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 32 7 10 15 42 51 −9 31
18 Kütahyaspor 32 6 11 15 34 59 −25 29
19 Manavgatspor 32 4 13 15 24 49 −25 25

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