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Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tüm Okullarda TEOG Deneme Sınavı Yaptı
Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tüm Okullarda TEOG Deneme Sınavı Yaptı

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 26-27 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan TEOG Sınavı öncesinde Kartal ilçesinde bulanan tüm resmi ve özel ortaokullarda TEOG Deneme Sınavı uyguladı.

 

Sorularını ve tasarımını Kartal’da görev yapan öğretmenlerden oluşan bir komisyonun özgün olarak hazırladığı TEOG Deneme Sınavı iki ayrı günde iki oturum olarak uygulandı. 4 Nisan Salı Günü Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden oluşan birinci oturum; 5 Nisan Salı Günü Fen Bilimleri, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce derslerinden oluşan ikinci oturum gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın kazanım değerlendirme hedefleri doğrultusunda özenle hazırlanan ve uygulanan TEOG Deneme Sınavına sekizinci sınıfta okuyan toplam 5658 öğrenci katıldı.

 

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA sınavla ilgili öğrencilere yönelik şu değerlendirmelerde bulundu: “Sevgili öğrencilerimiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sizlere aydınlık bir gelecek sunmak için gayret ediyoruz. Biliyoruz ki sizler her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. Bilindiği üzere ilk dönemde birinci TEOG öncesinde bir deneme sınavı yapmış ve bu sınavın faydalı olduğunu gözlemlemiştik. İkinci dönemde de 26-27 Nisanda gireceğiniz TEOG Sınavı öncesinde sınav tecrübenizi arttırmak, öğrendiğiniz konuları pekiştirmek ve varsa eğer eksikliklerinizi görmenizi sağlamak amacıyla bir deneme sınavı uyguladık. Bu sınav neticesinde çalışmalarınıza yön vermenizi ve geriye kalan kısa süre zarfında emeklerinizi taçlandırmanızı hedeflemekteyiz. Sınavların bir araç olduğunu unutmayın. Sınav sonuçlarınız nasıl olursa olsun sizler bizim için değerlisiniz. Hepiniz bir dünyasınız. Koca yürekli, büyük beyinli, üstün karakterli bireyler olmanızı arzu ediyoruz. Sizlere güveniyor ve sizi seviyoruz.” dedi.

Sınavın hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen tüm öğretmenlere, idarecilere ve katkılarından dolayı Kartal Belediyesi’ne teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA, TEOG Sınavına girecek olan tüm öğrencilere başarılar diledi.

Sınav sonuçları her öğrenci için ve kazanım temelli olacak şekilde hazırlanıp okullara gönderilecek olan Sınav Sonuç Belgesi ile duyurulacaktır.

 

📆 06 Nisan 2017 Perşembe 10:32   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 32 18 11 3 48 19 +29 65 2017-18 2. Lig
2 Altay 32 16 12 4 59 32 +27 60 Play-off
3 Kocaelispor 32 15 12 5 53 31 +22 57
4 Ankara Demirspor 32 14 13 5 51 34 +17 55
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 32 13 11 8 38 35 +3 50
7 Van Bş. Bld. 33 12 11 10 34 36 −2 47
8 Kızılcabölükspor 33 11 12 10 36 36 0 45
9 24 Erzincanspor 32 11 11 10 37 30 +7 44
10 Bayburt GÖİ 32 11 11 10 38 33 +5 44
11 Kozan Bld. 32 9 12 11 34 38 −4 39
12 Erzin Bld. 33 10 9 14 35 47 −12 39
13 Tekirdağspor 32 8 11 13 29 43 −14 35
14 Karacabey Birlikspor 32 8 9 15 54 56 −2 33
15 Kartalspor 32 9 5 18 27 42 −15 32
16 Cizrespor 32 7 11 14 22 41 −19 32 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 32 7 10 15 42 51 −9 31
18 Kütahyaspor 32 6 11 15 34 59 −25 29
19 Manavgatspor 32 4 13 15 24 49 −25 25

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