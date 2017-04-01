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Bordo Bereliler Suriye filminin galası yapıldı
Bordo Bereliler Suriye filminin galası yapıldı

Bordo Bereliler Suriye filmin galası Kanyon’da yapıldı. 7 Nisan’da vizyona girecek olan filmin galasına oyuncu Bekir Aksoy, Can Nergis ve çok sayıda davetli katıldı.

Yapımcılığını 16 Medya’nın yaptığı yönetmenliğini Erhan Baytimur’un üstlendiği Bordo Bereliler Suriye filminde Cenk Ertan, Sedat Mert, Arda Esen, Açelya Elmas, Feyza Çıpa,Tuğba Özay, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Yaşar Uzer, Burak Arslan, Erdoğan Yaprak, Ali Ertem, Oğuz Yağcı, Taner Bahadır, Turgay Atalay, Tayfun Sav, Alper Atak, Kübra Dilara Çelen, Kahraman Sivri oynuyor.

Bordo Bereliler Suriye filminde Suriye’deki bir terör örgütü tarafından kaçırılan bordo bereli arkadaşlarını kurtarmak için operasyon düzenleyen bir bordo bereli timin mücadelesi anlatılıyor. Mehmet Yüzbaşı idaresindeki tim dön emri almamak için telsizlerini kapatır.

Galada bir konuşma yapan filmin başrol oyuncu Cenk Ertan, “Akıcı, soluksuz ve heyecanla izlenecek bir film oldu. Seyirciyi sıkmayacak tam tersine ne olacak merakı seyirciyi kilitleyecektir. Emeği geçen herkese teşekkürler. Takdir seyircinin. Cuma günü vizyondayız” dedi.

Yönetmen Erhan Baytimur ise “Filmde çok büyük bir emek var. Tüm ekibimi kutluyorum. Son yorum seyircinin” dedi.

Gecenin güvenliğini sağlayan güvenlik şirketi ekibine geceye özel bordo bereli kıyafetler giydirildi. Bazı davetliler gerçek bordo bereli zanneti. Filmin oyuncusu Tuğba Özay’da bordo bereli kıyafet giymiş güvenlik görevlilerini gerçek bordo bereli zannederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Yapımcı Ali Ertem’in “onlar gerçek bordo bereli değil” demesi üzerine Özay,” gerçek sanmıştım” yanıtını verdi.

📆 06 Nisan 2017 Perşembe 10:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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