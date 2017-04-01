Çekmeköy2023 Sosyal Farkındalık Ödülleri Sahiplerini Buldu

Çekmeköy 2023 Dergisi’nin 2’inci Sosyal Farkındalık Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceye, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Oğuz Haksever, Rıdvan Dilmen gibi spor ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Çekmeköy Belediyesi’nin aylık olarak yayımladığı Çekmeköy2023 Dergisi’nin 2’inci Sosyal Farkındalık Ödülleri, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene, Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz , Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Oğuz Haksever, Rıdvan Dilmen, Zahide Yetiş, TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Yücel Koç, 15 Temmuz Demokrasi Marşı’nın söz yazarı Hanefi Söztutan ve bestecisi Necmi Çiçekçi, 15 Temmuz Gazisi Safiye Bayat ile sanat ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı. Tören, açılış konuşmalarıyla başlarken yılın enlerinin ödüllerin dağıtılmasıyla devam etti. Alanlarında yaptıkları çalışmalarla farkındalık oluşturan isimlere ödüllerinin verildiği gecede 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan 15 Temmuz Demokrasi Marşı ile Türkiye Gazetesi editörlerinden Hanefi Söztutan ve marşın bestecisi Necmi Çiçekçi de ödüllerini aldı. 15 Temmuz gecesi gibi bir gecenin bir daha Türkiye’de yaşanmamasını dileyen ikili, marşı yaşananların unutulmaması için yazdıklarını ifade etti.Gecede 15 Temmuz Gazisi ödülünü alan Safiye Bayat ise o geceye dair yaptığı konuşmasıyla tüm katılımcıları etkiledi.

Gecede ilkeli ve farkındalık oluşturan yayınlarıyla Yılın En İyi Haber Kanalı ödülünü alan TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Yücel Koç ise 15 Temmuz gecesi anlık ve sıcak haberleri en hızlı şekilde izleyiciye ulaştırdıklarını ifade ederken kanalın başarısının sürekliliğine dikkat çekti.

“2’inci senesi biz diyoruz ki nice senelere”

Farkındalık oluşturmak amacıyla çıkarmaya başladıkları dergiden ödül törenine uzandıklarını ifade eden Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Geçen sene ilkini yapmıştık, farkındalık ödüllerinin bu sene de ikincisini yapıyoruz. Bu noktada ödül almaya layık olan halkın oyları, bizlerin, ekibin çalışması sonucunda birçok sanatçımıza, yazarımıza, akademisyenimize ödüllerimiz var. Bizim bu dergimiz, profesyonel ruhla değil, amatör ruhla yapılmış ama çok ses getiren önemli bir dergi oldu. İstedik ki bununla bir farkındalık yaratalım ve bunun ödülleri olsun. Bu da 2’inci senesi biz diyoruz ki nice senelere” dedi.

“İnşallah bu ivme bu şekilde devam edecek”

Gecede Yılın En İyi Haber Kanalı ödülünü alan ve çalışmalarda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına teşekkür eden TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Yücel Koç, “15 Temmuz gecesi darbecilere karşı en sert yayını yapan kanallardan biri oldu, Cumhurbaşkanımızın çağrı yaptığı kanallardan biriydi. İhlas Haber Ajansı’yla daha fazla işbirliği yaparak Türkiye’nin ve dünyanın pek çok yerinden anlık ve sıcak bağlantılarla haber bültenlerimizi çok daha etkili ve güçlü hale getirdik. İnşallah bu ivme bu şekilde devam edecek” dedi.

“İlk dinlettiğimiz kişi İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahid Ören oldu”

15 Temmuz Demokrasi Marşı’nın bestecisi Necmi Çiçekçi, “Hanefi Abi muhteşem sözler yazdı, üzerine bizde bestesini yapıp marşı seslendirince ortaya iyi bir iş çıktı. İlk dinlettiğimiz kişi sağ olsun İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahid Ören oldu. Çok beğendiğini ve artık bunun kendi marşı olduğunu ifade etti, sahiplendi, sponsorluğunu yaptı. Her yere yayılması için elinden geleni yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz marşın bugün bu kadar yaygınlaşması ve Cumhurbaşkanımızında her gittiği platformda çalıyor olması, dinletiyor olması da onun sayesindedir” diye konuştu.

Gecede ödül alan isimler ise şöyle,

Yılın En İyi Gazetecisi Ödülü: Erkan Tan

Yılın En İyi Televizyoncusu: Acun Ilıcalı

Yılın En İyi Futbolcusu: Arda Turan

Yılın En İyi Spor Yorumcusu: Rıdvan Dilmen

15 Temmuz Gazisi: Safiye Bayat

En İyi 15 Temmuz Marşı: 15 Temmuz Demokrasi Marşı ( Söz Yazarı: Hanefi Söztutan, Beste Necmi Çiçekçi )

Yılın En İyi Kadın Kuşak Programı: Zahide Yetiş’le

Yılın En İyi Spor Programı: Takım Oyunu

Yılın En İyi Radyo Programcısı: Adem Metan

Yılın En İyi Haber Portalı: Yenisafak.Com

Yılın En İyi Haber Kanalı: Tgrt Haber

Yılın En İyi Erkek Haber Spikeri: Oğuz Haksever

Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri: Nazlı Çelik

Yılın En İyi Aktüel Magazin Programı: Aramızda Kalmasın

Yılın En İyi Magazin Programı: Star Life

Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu: Can Yaman

Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu: Özlem Balcı

15 Temmuz Nöbet Ödülleri: Polat Yağcı, Gezegen Mehmet, Ersin Düzen

Yılın En İyi Sivil Toplum Kuruluşu: İstanbul Kızılay

Yılın En İyi Sporcuları: Kübra Dağlı – Emirhan Muran

Uluslararası Dostluk Ödülü: İlham Aliyev

Onur Ödülleri : Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Serdar Gökhan, ünlü sanatçı Selami Şahin, 15 Temmuz’da önemli görevler yapan Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, Mesut Uçakan