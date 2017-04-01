Maltepe’de polise silahlı saldırı

Maltepe’de iki kişi arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmak isteyen Gayrettepe Gasp Büro Amirliği ekiplerine ateş açıldı. Silahlı kavgada Ebubekir B. diğer şahsın ateş açması sonucu yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Başıbüyük Mahallesi E-5 Karayolu bağlantı yolunda meydana geldi. İddialara göre iki kişi yol ortasında silahlı kavgaya karıştı. O sırada olay yerinden geçen ve silah seslerini duyan Gayrettepe Gasp Büro Amirliği ekipleri durarak kavgayı ayırmak istedi. Uyarılara aldırış etmeyen saldırganlardan biri elindeki silahla polise ateş etmesi üzerine poliste silahla karşılık verdi. Polisin ateş etmesi üzerine şüpheli yaya olarak olay yerinden kaçtı. Olayda bir kişi ise ayağından yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Özel harekat polisleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Yaralı Ebubekir B. ise olay yerine gelen ambulansla Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.