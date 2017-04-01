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Sultanbeyli’de asayiş uygulaması
Sultanbeyli’de asayiş uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli’de helikopter destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda yaklaşık 3 bin kişinin GBT sorgusu yapılırken, aranması olan şahıslar gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube, Terörle Mücadele Şube ve Narkotik Şube ekipleri, Sultanbeyli’de uygulama gerçekleştirdi. 300 polisin katıldığı uygulamalara özel harekat ekipleri ve polis helikopteri de destek verdi. Uygulama kapsamında Sultanbeyli giriş çıkışlarında sürücüler üzerinde çalışma yapılırken, kahvehane ve kafelerde de GBT sorgulamaları gerçekleştirildi. Asayiş uygulamasında yaklaşık 3 bin kişinin GBT sorgusu yapıldı, aranması olan çok sayıda şahıs gözaltına alındı. Sultanbeyli’de asayiş uygulaması sürüyor.

📆 06 Nisan 2017 Perşembe 09:56   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
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  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 32 18 11 3 48 19 +29 65 2017-18 2. Lig
2 Altay 32 16 12 4 59 32 +27 60 Play-off
3 Kocaelispor 32 15 12 5 53 31 +22 57
4 Ankara Demirspor 32 14 13 5 51 34 +17 55
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 32 13 11 8 38 35 +3 50
7 Van Bş. Bld. 33 12 11 10 34 36 −2 47
8 Kızılcabölükspor 33 11 12 10 36 36 0 45
9 24 Erzincanspor 32 11 11 10 37 30 +7 44
10 Bayburt GÖİ 32 11 11 10 38 33 +5 44
11 Kozan Bld. 32 9 12 11 34 38 −4 39
12 Erzin Bld. 33 10 9 14 35 47 −12 39
13 Tekirdağspor 32 8 11 13 29 43 −14 35
14 Karacabey Birlikspor 32 8 9 15 54 56 −2 33
15 Kartalspor 32 9 5 18 27 42 −15 32
16 Cizrespor 32 7 11 14 22 41 −19 32 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 32 7 10 15 42 51 −9 31
18 Kütahyaspor 32 6 11 15 34 59 −25 29
19 Manavgatspor 32 4 13 15 24 49 −25 25

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