Sevenleri Cem Karaca’nın 72. doğum gününü kutladı

Maltepe Belediyesi 2004 yılında vefat eden Cem Karaca’nın 72.Doğun gününü kutladı. “İyi ki Doğdun Tamirci Çırağı” isimli programla yapılan kutlamada sanatçının eserleri seslendirildi.

Maltepe Belediyesi, 2004 yılında vefat eden Anadolu Rock müziğinin kurucularından Cem Karaca’nın 72. Doğum gününü “İyi ki Doğdun Tamirci Çırağı” isimli programla kutladı. Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca ile Karaca’nın sanatçı dostları ve vatandaşlar katıldı.

Programda sahneye Fenerbahçe’yi tutan Cem Karaca’nın adının yazılı olduğu bir forma asıldı. Cem Karaca’nın simgesi haline gelen şapkası şeklinde yapılan doğum günü pastasını eşi ve dostlarıyla birlikte kesen Başkan Ali Kılıç, pastadan İlkim Karaca’ya ikram etti.

Etkinlikte konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cem Karaca ile Almanya’da nasıl tanıştığını anlattı. Başkan Kılıç, “Sevgili Cem ile yolum Türkiye’de değil Almanya’da gurbette kesişti. Türkiye’nin puslu ve sisli olduğu yıllarda yurt dışına gitmek zorunda kaldığımda Münih’e gittim. O da Münih’te imiş. Bize ağabeylik yaptı. Dostluk yaptı. Öyle bir dostu tanımam hayatımın en güzel yıllarıydı. Maltepe’de Cem Karaca’yı ağırlamak onun pastasını kesmek benim boynumun borcu. Bunu yapmazsak görevimizi yapmamış oluruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından sahne alan Cem Karaca’nın dostları ve onun müzik yolundan giden sanatçılar ünlü sanatçının eserlerini seslendirdi.