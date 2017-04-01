Ahmet Şimşek’te Sivil Savunma anlatıldı

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi öğrencileri olası saldırılara karşı bilinçlendirildi.

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi 9. 10. ve 11. sınıf öğrencilerine, ikaz alarm işaretleri ve KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer) saldırılarla ilgili seminer verildi. Sivil Savunma etkinlikleri kapsamında düzenlenen seminerde, olası saldırılarda nasıl davranılması gerektiği videolar eşliğinde anlatıldı.

“Verimli oldu.”

Semineri olası saldırılar konusuna dikkat çekmek amacıyla düzenlediklerini belirten Matematik Öğretmeni Mehmet Olgaç, “Öğrencilerimizi yaşanabilecek çeşitli saldırılara karşı bilinçlendirmek ve hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla bir dizi seminer düzenledik. Bir saldırı anında nasıl davranılması gerektiğini, verilecek olan ikaz ve alarmların neler olduğunu, özelliklerini, saldırı durumunda neler yapılacağını ayrıntılı bir şekilde anlattık. Ayrıca öğrencilerimize, AFAD (Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından hazırlanan kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer saldırılarla ilgili videoları da izlettik. Seminerimiz verimli oldu.” dedi.