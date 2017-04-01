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Ahmet Şimşek’te Sivil Savunma anlatıldı
Ahmet Şimşek’te Sivil Savunma anlatıldı

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi öğrencileri olası saldırılara karşı bilinçlendirildi.

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi 9. 10. ve 11. sınıf öğrencilerine, ikaz alarm işaretleri ve KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer) saldırılarla ilgili seminer verildi. Sivil Savunma etkinlikleri kapsamında düzenlenen seminerde, olası saldırılarda nasıl davranılması gerektiği videolar eşliğinde anlatıldı.

“Verimli oldu.”

Semineri olası saldırılar konusuna dikkat çekmek amacıyla düzenlediklerini belirten Matematik Öğretmeni Mehmet Olgaç, “Öğrencilerimizi yaşanabilecek çeşitli saldırılara karşı bilinçlendirmek ve hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla bir dizi seminer düzenledik. Bir saldırı anında nasıl davranılması gerektiğini, verilecek olan ikaz ve alarmların neler olduğunu, özelliklerini, saldırı durumunda neler yapılacağını ayrıntılı bir şekilde anlattık. Ayrıca öğrencilerimize, AFAD (Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından hazırlanan kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer saldırılarla ilgili videoları da izlettik. Seminerimiz verimli oldu.” dedi.

📆 06 Nisan 2017 Perşembe 09:46   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 32 18 11 3 48 19 +29 65 2017-18 2. Lig
2 Altay 32 16 12 4 59 32 +27 60 Play-off
3 Kocaelispor 32 15 12 5 53 31 +22 57
4 Ankara Demirspor 32 14 13 5 51 34 +17 55
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 32 13 11 8 38 35 +3 50
7 Van Bş. Bld. 33 12 11 10 34 36 −2 47
8 Kızılcabölükspor 33 11 12 10 36 36 0 45
9 24 Erzincanspor 32 11 11 10 37 30 +7 44
10 Bayburt GÖİ 32 11 11 10 38 33 +5 44
11 Kozan Bld. 32 9 12 11 34 38 −4 39
12 Erzin Bld. 33 10 9 14 35 47 −12 39
13 Tekirdağspor 32 8 11 13 29 43 −14 35
14 Karacabey Birlikspor 32 8 9 15 54 56 −2 33
15 Kartalspor 32 9 5 18 27 42 −15 32
16 Cizrespor 32 7 11 14 22 41 −19 32 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 32 7 10 15 42 51 −9 31
18 Kütahyaspor 32 6 11 15 34 59 −25 29
19 Manavgatspor 32 4 13 15 24 49 −25 25

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