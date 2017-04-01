Kartalspor teknik direktörü Önder Deniz Kolgu, gurur meselesi yapmış

Bu işi gurur meselesi yaptım.

Yarın sahasında Kızılcabölükspor’la çok önemli bir maça çıkacak olan Kartalspor’umuz son hazırlıklarını yaparak maç kampına girerken teknik direktör Önder Deniz Kolgu, yaptığı açıklamada bu işin kendisi için artık gurur meselesi olduğunu söyledi.

Kolgu; Kızılcabölük maçı öncesi gerçekleştirilen iki günlük hazırlık dönemini 18 kişilik maç kadrosuyla yapmayı tercih ettik. Sayı az olduğu zaman hem anlama hem de anlatma daha kolay oluyor, zaten güç antrenmanı yapma şansımız olmadı, iki günlük bir hazırlık dönemimiz vardı. Bu nedenle sabah cezalı ve kadroda olmayan az sayıda oyuncumuz hazırlıklarını sürdürürken akşam maç kadrosuyla maça yönelik bir çalışma yaptık.

Özellikle üst üste zirve mücadelesi veren takımlarla oynadık. Özellikle kaybettiğimiz üç maçın ikisini son derece iyi oynayarak kaybettik. Takımım Kocaelispor ve Altay karşısında önemli bir direnç gösterdi, fakat Çorum Belediyespor maçı için aynı şeyi söylemem mümkün değil, o maçı psikolojik bir hadise olarak değerlendiriyorum. Çünkü benim takımımın görüntüsü o değildi.

Kızılcabölükspor maçıyla alakalı ve kalan diğer maçlarla alakalı olarak kendi adıma şunu söyleyebilirim ki Kartalspor’la bu ligde yaşamayı gurur meselesi yaptım. İş benim adıma profesyonellikten çıktı. Dolayısıyla verebileceğimizin maksimumunu sahada vereceğimize inanıyorum.

Bir kongre gerçekleşti, Kartalspor için önemli planlar var. Biz geldiğimiz andan beri profesyonel anlamda neler yapılmak istediğine şahit oluyoruz, inşallah sayın başkanımıza bu yolda, Kartalspor’a yapacakları hizmetler doğrultusunda yol açma şansımız olur. Çünkü plan var program var ama bunun için bu takımın yaşaması lazım.

Net olarak tekrar söylüyorum ben bu işi gurur meselesi yaptım. İnşallah ligin sonunda bu ligde yaşayan bir Kartalspor olacak, bunu da son derece iddialı söylüyorum.

Yarınki karşılaşmayla alakalı tabiî ki üç puandan başka bir şey düşünmüyorum, fakat, futbol bu, görüyorsunuz birçok şey yaşıyoruz, kale içinden toplar çıkıyor, penaltı kaçıyor, o oluyor, bu oluyor. Benim tek hedefim var son maçta bu takımı bu ligde bırakmak, bunun içinde yarınla alakalı değil genel olarak bunu söyleyebilirim.