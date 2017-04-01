Cem Karaca Doğum Gününde Maltepe’de Anılacak

Anadolu Rock müziğinin kurucularından Cem Karaca, 72. doğum gününde Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliğini yapacağı özel bir programla Maltepe’de anılacak. Sanatta hep “Çırak” olduğuna inanan Cem Karaca için düzenlenen “İyi ki Doğdun Tamirci Çırağı” isimli anma programında eşi İlkim Karaca, sevenlerine Cem Karaca’yı anlatacak.

Cem Karaca’nın sanatçı arkadaşlarının da katılacağı programda müzik şöleni yaşanacak. Bu anlamlı geceye katılacak sanatçılar ise şöyle: Akın Ok, Asya Kafkasyalı, Aydın Sarman, Ayhan Kavas, Ayla Algan, Aylin Şengün Taşçı, Bartov Garyan, Betül Arkın, Birsen Altıner, Burak Sarıkahya, Burcu Güven, Cem Karaca’nın Yol Arkadaşları, Ceyhun Bilgiç, Dağhan Baydur, Deniz Bakırcıoğlu, Engin Çağlar, Engin Özer, Ercan Turgut, Fatoş Güney, Fenerbahçe Dergisi (Sibel’in Sahası), Filiz Vural Çağlar, Grup Gündoğarken, Gür Akadgülen Andak, Hasan Cihat Örter, Ilgın Su, İlham Gencer, Kurtalan Ekspres, Melike Demirağ, Muhammed Yıldırır, Münir Üstün, Nilay Döldöş, Ömür Göksel, Özlem Büyükburç, Renan Bilek, Retrobüs, Rıza Kuruüzümcü, Sabahat Tura, Sarper Özsan, Selçuk Alagöz, Semra Özgür Karaca, Taylan (O Ses Türkiye), Tolga, Ute Büyükburç ve Yusuf Başaran.

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek anma programında, siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Saygılarımızla.

MALTEPE BELEDİYESİ BASIN-YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Tel : 0 216 458 99 99 (1250/1106)

Tarih: 05.04.2017 Çarşamba

Saat : 20.00

Yer : Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi/ Gülsuyu Mah. Nar Sok. E-5 Yanyol Üzeri Maltepe/İstanbul/Salon Kardelen 1