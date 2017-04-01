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Cem Karaca Doğum Gününde Maltepe’de Anılacak
Cem Karaca Doğum Gününde Maltepe’de Anılacak

Anadolu Rock müziğinin kurucularından Cem Karaca, 72. doğum gününde Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliğini yapacağı özel bir programla Maltepe’de anılacak. Sanatta hep “Çırak” olduğuna inanan Cem Karaca için düzenlenen “İyi ki Doğdun Tamirci Çırağı” isimli anma programında eşi İlkim Karaca, sevenlerine Cem Karaca’yı anlatacak.

Cem Karaca’nın sanatçı arkadaşlarının da katılacağı programda müzik şöleni yaşanacak. Bu anlamlı geceye katılacak sanatçılar ise şöyle: Akın Ok, Asya Kafkasyalı, Aydın Sarman, Ayhan Kavas, Ayla Algan, Aylin Şengün Taşçı, Bartov Garyan, Betül Arkın, Birsen Altıner, Burak Sarıkahya, Burcu Güven, Cem Karaca’nın Yol Arkadaşları, Ceyhun Bilgiç, Dağhan Baydur, Deniz Bakırcıoğlu, Engin Çağlar, Engin Özer, Ercan Turgut, Fatoş Güney, Fenerbahçe Dergisi (Sibel’in Sahası), Filiz Vural Çağlar, Grup Gündoğarken, Gür Akadgülen Andak, Hasan Cihat Örter, Ilgın Su, İlham Gencer, Kurtalan Ekspres, Melike Demirağ, Muhammed Yıldırır, Münir Üstün, Nilay Döldöş, Ömür Göksel, Özlem Büyükburç, Renan Bilek, Retrobüs, Rıza Kuruüzümcü, Sabahat Tura, Sarper Özsan, Selçuk Alagöz, Semra Özgür Karaca, Taylan (O Ses Türkiye), Tolga, Ute Büyükburç ve Yusuf Başaran.

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek anma programında, siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Saygılarımızla.

MALTEPE BELEDİYESİ BASIN-YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

 

Tel    : 0 216 458 99 99 (1250/1106)

Tarih: 05.04.2017 Çarşamba

Saat   : 20.00

Yer   : Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi/ Gülsuyu Mah. Nar Sok. E-5 Yanyol Üzeri Maltepe/İstanbul/Salon Kardelen 1

📆 04 Nisan 2017 Salı 17:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 31 18 10 3 48 19 +29 64 2017-18 2. Lig
2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 31 15 11 5 53 31 +22 56
4 Çorum Bld. 32 15 9 8 43 25 +18 54
5 Ankara Demirspor 31 13 13 5 48 32 +16 52
6 Gölcükspor 31 12 11 8 36 34 +2 47
7 Van Bş. Bld. 32 11 11 10 31 35 −4 44
8 Bayburt GÖİ 31 11 10 10 38 33 +5 43
9 Kızılcabölükspor 32 10 12 10 33 36 −3 42
10 24 Erzincanspor 31 10 11 10 33 30 +3 41
11 Erzin Bld. 32 10 9 13 33 44 −11 39
12 Kozan Bld. 31 9 11 11 34 38 −4 38
13 Tekirdağspor 31 8 11 12 28 40 −12 35
14 Karacabey Birlikspor 31 8 8 15 50 52 −2 32
15 Kartalspor 31 9 5 17 27 39 −12 32
16 Cizrespor 32 7 11 14 22 41 −19 32 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 31 7 9 15 38 47 −9 30
18 Kütahyaspor 31 6 11 14 34 55 −21 29
19 Manavgatspor 31 4 13 14 23 47 −24 25

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