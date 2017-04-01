Kartallı çocukların sevgi ilmekleri Mardin’e uzandı

Kartal Belediyesi’nin başlattığı proje kapsamında Kartallı çocukların ördüğü atkı, bere ve patikler, Mardinli çocuklara ulaştı.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesinin ilk adımı olarak Kartal’daki okullarla işbirliği içerisinde çocuklara örgü öğretilerek, ördükleri kıyafetlerin kimsesiz çocuklara ve askerlere gönderilmesi hedeflendi. Projeye ilk dahil olan Kartal Kıraç Okulları öğrencilerinin, kendi el emekleriyle yaptığı kasnak ve kalemlerle ördükleri 100’e yakın atkı, bere ve patik, Kartal Belediyesi tarafından Mardin’deki bir köy okuluna gönderildi. Atkı, bere ve patiklerini çok beğenen Mardinli çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Hediyeleriyle fotoğraf çektiren Mardinli çocuklar, Kartallı arkadaşlarına teşekkür etti. Okulun Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Süer de Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne ve Kıraç Okulları Müdürü Banu Yalçın ve öğrencilerine teşekkür etti. Kıraç Okulları Müdürü Banu Yalçın, “Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e ve projede emeği geçen herkese, böyle bir projeye öncülük ettikleri ve ilk bizi dahil ettikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Projenin amacına ve önemine değinen Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, proje kapsamında kullanılan iplerin, Kartal’daki tekstil atıklarını toplayan Trend Ex firması tarafından temin edildiğini hatırlattı. Kars, “Amaçlarımızdan biri, tekstil kullanımını azaltmak ve çocuklara bu bilinci aşılamak. Dünya Bankası verilerine göre endüstriyel su kirliliğinin yüzde 17-20 oranlık kısmı, tekstil endüstrisinden kaynaklanıyor. Öte yandan unutulmaya yüz tutmuş bir el emeği olan örgünün, çocuklarımız tarafından öğrenilmesini amaçladık. Çocuklarımızın, bir sosyal sorumluluk projesi içinde yer alarak, tüketen değil üreten ve çevreci bireyler olmasına katkıda bulunmak istedik. Şimdilik atkı, bere ve patik ördürerek başladığımız proje, ilerleyen zamanlarda kazak, hırka, elbise ve pantolon örgüsüyle devam edecek” dedi.