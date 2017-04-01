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Kartallı çocukların sevgi ilmekleri Mardin’e uzandı
Kartallı çocukların sevgi ilmekleri Mardin’e uzandı

Kartal Belediyesi’nin başlattığı proje kapsamında Kartallı çocukların ördüğü atkı, bere ve patikler, Mardinli çocuklara ulaştı.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesinin ilk adımı olarak Kartal’daki okullarla işbirliği içerisinde çocuklara örgü öğretilerek, ördükleri kıyafetlerin kimsesiz çocuklara ve askerlere gönderilmesi hedeflendi. Projeye ilk dahil olan Kartal Kıraç Okulları öğrencilerinin, kendi el emekleriyle yaptığı kasnak ve kalemlerle ördükleri 100’e yakın atkı, bere ve patik, Kartal Belediyesi tarafından Mardin’deki bir köy okuluna gönderildi. Atkı, bere ve patiklerini çok beğenen Mardinli çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Hediyeleriyle fotoğraf çektiren Mardinli çocuklar, Kartallı arkadaşlarına teşekkür etti. Okulun Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Süer de Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne ve Kıraç Okulları Müdürü Banu Yalçın ve öğrencilerine teşekkür etti. Kıraç Okulları Müdürü Banu Yalçın, “Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e ve projede emeği geçen herkese, böyle bir projeye öncülük ettikleri ve ilk bizi dahil ettikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

 

Projenin amacına ve önemine değinen Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, proje kapsamında kullanılan iplerin, Kartal’daki tekstil atıklarını toplayan Trend Ex firması tarafından temin edildiğini hatırlattı. Kars, “Amaçlarımızdan biri, tekstil kullanımını azaltmak ve çocuklara bu bilinci aşılamak. Dünya Bankası verilerine göre endüstriyel su kirliliğinin yüzde 17-20 oranlık kısmı, tekstil endüstrisinden kaynaklanıyor. Öte yandan unutulmaya yüz tutmuş bir el emeği olan örgünün, çocuklarımız tarafından öğrenilmesini amaçladık. Çocuklarımızın, bir sosyal sorumluluk projesi içinde yer alarak, tüketen değil üreten ve çevreci bireyler olmasına katkıda bulunmak istedik. Şimdilik atkı, bere ve patik ördürerek başladığımız proje, ilerleyen zamanlarda kazak, hırka, elbise ve pantolon örgüsüyle devam edecek” dedi.

📆 04 Nisan 2017 Salı 17:02   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Altay 31 15 12 4 57 31 +26 57 Play-off
3 Kocaelispor 31 15 11 5 53 31 +22 56
4 Çorum Bld. 32 15 9 8 43 25 +18 54
5 Ankara Demirspor 31 13 13 5 48 32 +16 52
6 Gölcükspor 31 12 11 8 36 34 +2 47
7 Van Bş. Bld. 32 11 11 10 31 35 −4 44
8 Bayburt GÖİ 31 11 10 10 38 33 +5 43
9 Kızılcabölükspor 32 10 12 10 33 36 −3 42
10 24 Erzincanspor 31 10 11 10 33 30 +3 41
11 Erzin Bld. 32 10 9 13 33 44 −11 39
12 Kozan Bld. 31 9 11 11 34 38 −4 38
13 Tekirdağspor 31 8 11 12 28 40 −12 35
14 Karacabey Birlikspor 31 8 8 15 50 52 −2 32
15 Kartalspor 31 9 5 17 27 39 −12 32
16 Cizrespor 32 7 11 14 22 41 −19 32 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi 31 7 9 15 38 47 −9 30
18 Kütahyaspor 31 6 11 14 34 55 −21 29
19 Manavgatspor 31 4 13 14 23 47 −24 25

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